LEMÓ pubblica il nuovo singolo “Back Home”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Back Home”, il nuovo singolo di Lemó che anticipa il suo primo album.
“Back Home” racconta una storia d’amore trascinata a lungo, poi sfumata definitivamente in modo inatteso: il ritorno dell’altro, melodrammatico e poco sincero, si rivela inutile davanti alla determinazione di lei, ormai non più disposta ad accettare compromessi temporanei.
Commenta l’artista:
«Suoni veri, futuristicamente retrò.»
Il brano è accompagnato da un lyric video caratterizzato da un’estetica che richiama le atmosfere tipiche dei film di Woody Allen e di Massimo Troisi.