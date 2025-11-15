MondoRaro.org

LEMÓ pubblica il nuovo singolo “Back Home”

DiRedazione Indie Urban Music

Nov 15, 2025

È disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Back Home”, il nuovo singolo di Lemó che anticipa il suo primo album.

“Back Home” racconta una storia d’amore trascinata a lungo, poi sfumata definitivamente in modo inatteso: il ritorno dell’altro, melodrammatico e poco sincero, si rivela inutile davanti alla determinazione di lei, ormai non più disposta ad accettare compromessi temporanei.

Commenta l’artista:
«Suoni veri, futuristicamente retrò.»

Il brano è accompagnato da un lyric video caratterizzato da un’estetica che richiama le atmosfere tipiche dei film di Woody Allen e di Massimo Troisi.

