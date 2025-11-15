MondoRaro.org

Made In Italy

CANNIBALI COMMESTIBILI pubblicano il nuovo singolo “Dio sta invecchiando male”

DiRedazione Indie Urban Music

Nov 15, 2025

È in rotazione radiofonica “Dio sta invecchiando male”, il nuovo singolo dei Cannibali Commestibili, già disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano anticipa l’uscita dell’omonimo disco del trio alternative rock.

“Dio sta invecchiando male” è un pezzo diretto e realistico che fotografa le dinamiche del mondo contemporaneo, in cui convinzioni, opinioni e verità si intrecciano e vengono continuamente ribaltate dall’influenza dei media e dei social network. Il testo nasce in maniera istintiva, immerso tra fake news, urgenze quotidiane e domande che sembrano non avere più spazio.

La band spiega:
«Fake news e notizie reali, microplastiche e metaverso: meglio scappare nella nostra solita foresta e scrivere una nuova canzone. Ne è uscito un brano sincero e diretto. Forse troppo poco molesto per i nostri standard, così abbiamo collegato il microfono dell’armonica alla pedaliera nerd di Daniel ed è nato l’assolo perfetto per completare lo scenario. Dio sta invecchiando male come noi, e ne abbiamo le prove!»

Il videoclip del singolo accentua il contrasto tra il contenuto del brano, che affronta fragilità e contraddizioni dell’uomo moderno, e la spontaneità dei bambini protagonisti della clip. In un set essenziale e volutamente grottesco, i più piccoli – simbolo di futuro e possibilità – ballano con leggerezza, creando uno scarto potente tra innocenza e disillusione.

