ANTONIO GIAGONI pubblica il nuovo singolo “Peter-Pan”

È in rotazione radiofonica “Peter-Pan”, il nuovo singolo di Antonio Giagoni, già disponibile sulle principali piattaforme digitali.

“Peter-Pan” è un brano che ribalta la percezione della cosiddetta sindrome di Peter Pan, spesso etichettata come un tratto negativo nelle persone adulte. La canzone mette in luce come il proprio lato infantile possa diventare una preziosa via di fuga dalla monotonia, un antidoto contro la routine e gli schemi che rischiano di soffocare creatività e spontaneità.

Giagoni racconta:

«Tante persone mature mi hanno spesso accusato di soffrire della sindrome di Peter Pan. Io, senza il mio lato infantile, non riuscirei a fare niente: è ciò che mi permette di non affogare dentro la routine.»

Il videoclip del singolo, diretto da Emiliano Giannelli, rappresenta il terzo episodio di una serie di cortometraggi legati ai cinque brani che compongono l’EP “Canzoni (quasi) fuori moda”. Nella clip, Antonio – dopo essere fuggito da una spiaggia – si rifugia a casa insieme a un’aliena. Tra i due nasce una complicità crescente fatta di curiosità e fiducia. Nel frattempo, in una postazione di controllo cittadina viene rilevato un contatto extraterrestre proprio nella zona della festa: uno scienziato segnala l’accaduto a un politico dalle intenzioni discutibili, che assolda una squadra di mercenari per procedere alla cattura.