Made In Italy

LAPOLVERIERA pubblica il nuovo singolo “L’era dei cantautori”

DiRedazione Indie Urban Music

Nov 15, 2025

È in rotazione radiofonica “L’era dei cantautori” (Maninalto!), il nuovo singolo della band Lapolveriera, estratto dall’album “Tempi moderni”.

“L’era dei cantautori” è un brano che racconta ciò che molti millennials hanno custodito nel cuore durante gli ultimi slanci dell’adolescenza: incontri, amicizie, amori, luoghi che diventano spazi emotivi indelebili, mentre l’arrivo della vita adulta inizia a farsi sentire. È la fotografia di un momento di passaggio, in cui telefoni fissi e scampanellate sotto casa lasciano spazio ai cellulari, segnando l’inizio di un cambiamento che sembra mettere in discussione l’autenticità vissuta fino a quel momento.
Una reazione naturale a questo crollo imminente diventa così una sorta di dichiarazione di resistenza: «Cambieremo un giorno, ma non qui.»

BIO

Lapolveriera è una band indie rock italiana con influenze folk e cantautorali, nata a Verona e composta da Giovanni Maragnoli (chitarra, tastiere, voce), Giovanni Magagna (chitarra solista, cori), Michele Fontana (basso) e Riccardo Masenelli (batteria).

La formazione ha aperto i concerti di numerosi artisti della scena italiana, tra cui Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Federico Poggipollini, Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori), Maestro Pellegrini (Zen Circus), Giorgio Ciccarelli (Afterhours), Clan Destino, Gigi Cavalli Cocchi, Modena City Ramblers, Gem Boy, Meganoidi, L’Associazione, Vince Pastano & The Noisebreakers, Dead Visions (Francesco Mandelli), Cyborg Zero (The Cyborgs).

Ha inoltre condiviso il palco con artisti internazionali come Jiro Okabe (CJ Ramone, Richie Ramone), Alex Kane (Enuff’Z’Nuff, Life, Sex & Death, Antiproduct) e Jamie Oliver (Ultrabomb, U.K. Subs).

La band ha pubblicato diversi singoli prodotti artisticamente da Omar Pedrini e il disco d’esordio “Tempi moderni”, composto da nove brani originali ed edito da Baldoria/Maninalto! L’album include la title track con il featuring di Federico Poggipollini alla chitarra elettrica e alla voce.

