Piccole Idee per Superare gli Ostacoli

A volte i pensieri sembrano grandi, enormi… troppo per essere affrontati davvero. Altre volte, invece, ci accorgiamo che basta trasformarli in qualcosa di concreto per capirli meglio. Questo è un piccolo metodo che uso per portare le idee nel mondo reale. Più ci provi, più diventi bravo a “vederle”, e più facile sarà affrontare gli ostacoli che ti si presenteranno.

Ti spiego un esercizio semplice.

Tira fuori tutto il denaro che hai in tasca.

Mettilo su un tavolo dall’altra parte della stanza.

Poi siediti in un punto da cui puoi guardarlo.

Adesso fissalo e prova a pensare a tutti i modi per far tornare quei soldi nella tua tasca.

C’è solo una regola: non puoi chiedere aiuto a nessuno.

Se non sei un mago… la risposta è ovvia: devi alzarti e andare a prenderli.

Non c’è un piano segreto, un trucco, una scorciatoia. Devi muoverti.

Eppure, mentre ci pensi, la mente continua a cercare soluzioni impossibili, come se non volesse credere che l’unico modo sia alzarsi. È questo il punto dell’esercizio: vedere fisicamente ciò che stai pensando. Rendere reale un ragionamento astratto.

Ti mostra una cosa semplice ma potente: per ottenere quello che vuoi, devi andare a prenderlo.

Non esiste magia, esiste azione.

Usa spesso questo esercizio e ti sorprenderai di come la tua mente inizi a srotolare soluzioni anche quando tutto sembra bloccato. È come dare un volto ai tuoi pensieri, renderli più facili da comprendere.

Quasi tutto è possibile… finché non dimostra il contrario.

A volte serve immaginare le cose con così tanto dettaglio da renderle quasi tangibili. Quando riesci a visualizzare chiaramente un’idea, una situazione, un obiettivo, spesso scopri indizi e direzioni per renderli reali. Sembra banale, ma funziona davvero.

Continuando a usare questo metodo con pensieri diversi, finisci per mettere il peso della prova sull’impossibile. Non sei più tu a dimostrare che puoi farcela: è l’impossibile che deve dimostrare di esserlo davvero.

E più immagini in anticipo le situazioni, più sai cosa aspettarti. E più sai cosa aspettarti, più saprai affrontare ostacoli, difficoltà e sorprese. Non limitarti a pensare a come reagire ai problemi: pensa anche a come attaccarli. Farlo ti renderà più pronto anche quando sarai costretto a reagire.