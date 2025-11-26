MondoRaro.org

“Killer Condom: quando il pericolo arriva… dal cassetto sbagliato”

Nov 26, 2025

Ci sono film che ti mettono paura.
Ci sono film che ti mettono ansia.
E poi c’è Killer Condom, che ti mette seri dubbi sulle tue scelte di vita e su cosa tenere nel comodino.

Ambientato in una New York così sporca che sembra uscita da un incubo anni ’80, il film segue un detective italo-tedesco, Luigi Mackeroni (già il nome è metà esperienza), che indaga su una serie di aggressioni causate da… un preservativo assassino.
Sì, proprio così: un profilattico carnivoro, dotato di denti, carattere e una mobilità che nemmeno certi atleti olimpici.

Io, durante la visione, ho oscillato tra l’orrore e una risata isterica. Perché non capita spesso di vedere un film dove il protagonista, per fermare un oggetto di gomma killer, affronta inseguimenti, sparatorie e uno dei cattivi più assurdi mai concepiti. Eppure lo fa con una serietà tale che quasi ti convinci che il preservativo assassino sia una minaccia realistica.
Quasi.

La magia di Killer Condom è proprio questa: prende un’idea che qualsiasi altro regista avrebbe scartato dopo due secondi e la trasforma in un noir grottesco, surreale, satirico, camp e sorprendentemente consapevole.
La regia di Martin Walz non tenta mai di nascondere il fatto che stai guardando un film su un preservativo carnivoro.
Anzi, lo abbraccia. Ci si tuffa dentro.
Ti dice: “Sì, è folle. E allora?”

Il film, basato su un fumetto ancora più folle, mescola pulp, horror, humor nero e un’estetica volutamente esagerata che dà a tutto un tocco teatrale. È come se Who Framed Roger Rabbit, Basic Instinct e una lezione di educazione sessuale avessero avuto un figlio indesiderato.

Killer Condom non è solo un film. È un monumento al coraggio narrativo.
Un inno al “perché no?”.
Uno ShitCult orgoglioso e totalmente fuori controllo.

Alla fine, dopo un’ora e mezza di preservativi volanti, detective stanchi, battute improbabili e scene talmente assurde che il cervello tenta di scioperare, ti ritrovi a pensare:
“Dovevo vederlo prima. Molto prima.”

E da quel momento in poi… anche un innocente astuccio di lattice non ti sembrerà più così innocente.

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

