“Birdemic: Shock and Terror – quando gli uccelli attaccano… e la logica scappa”

Ci sono film così brutti da diventare belli.

E poi c’è Birdemic: Shock and Terror, che è talmente oltre la soglia del brutto da entrare in un’altra galassia, dove l’arte non esiste, il budget è un mito e il montaggio è un’idea astratta.

La trama? Rod, un venditore di software dal carisma di un semaforo spento, incontra Nathalie, una modella che sogna di diventare… ancora una modella. Nasce un amore timido, imbarazzante e recitato come se entrambi avessero appena imparato cosa sono le emozioni da un tutorial sbagliato su YouTube.

Ma tranquillo: questa è solo la parte “romantica”.

Il vero pezzo forte arriva quando stormi di uccelli arrabbiatissimi — ma arrabbiati tanto — iniziano ad attaccare l’umanità.

E per “stormi di uccelli” intendo GIF mal ritagliate che fluttuano sullo schermo come fossero attaccate con lo scotch.

Gli attacchi sono così goffi che persino un piccione reale potrebbe offendersi.

Ogni scena di combattimento sembra dire:

“Non avevamo soldi… e si vede.”

Personaggi che agitano bastoni nel vuoto, uccelli che esplodono senza motivo, suoni presi da una tastiera elettronica del ’95. Una sinfonia di incompetenza adorabile.

Eppure, proprio quando pensi che il film non possa peggiorare… arriva il messaggio ambientalista.

Serio.

Convinto.

Quasi commovente, se non fosse inglobato in un delirio cinematografico in cui un’aquila-clipart ti attacca mentre tu cerchi di fuggire in una Ford rossa che potrebbe essere il miglior attore del cast.

La cosa straordinaria è che Birdemic non finge di essere qualcos’altro: va dritto per la sua strada, come un falco con il GPS rotto. È pieno di silenzi imbarazzanti, dialoghi surreali, inquadrature che durano due giorni e scelte estetiche che definire “discutibili” è un atto di misericordia.

E sai cosa? Funziona.

Funziona perché è sincero, ingenuo, disperatamente creativo.

Una dichiarazione d’amore ai film catastrofici… fatta però da qualcuno che ha visto un film catastrofico una sola volta, di sfuggita, mentre passava davanti alla TV.

Birdemic non è solo un film: è un rito iniziatico.

Un viaggio.

Una prova di resistenza cinematografica che ti lascia cambiato, confuso e stranamente felice.

Un assoluto, monumentale, inimitabile ShitCult volatile.

E dopo averlo visto, ogni volta che vedi un gabbiano… senti un brivido.

Ma non per paura.

Per solidarietà.