Natale al Gelo: quando Jack Frost colora la neve di sangue

Appena ho rivisto Jack Frost, mi sono ricordato perché questo piccolo cult di Natale… macchiato di rosso… sangue, riesce ancora oggi a farmi sorridere come un bambino e rabbrividire come un adulto con pessime scelte cinematografiche. È uno di quei film che non finge nemmeno per un secondo di essere serio: abbraccia il suo spirito trash con una dedizione quasi commovente, trasformando un innocuo pupazzo di neve in una macchina di morte con battute da stand-up comedy e un design che sembra uscito da un incubo fatto di polistirolo e colla a caldo.

La trama è semplice come una canzone natalizia… ma molto più stonata: un serial killer si fonde con la neve grazie a un incidente chimico improbabile persino per un cartone animato degli anni ’90, e diventa un mostro pronto a uccidere con carote appuntite e battute fredde (in tutti i sensi). Ed è proprio qui che Jack Frost brilla: nella sua totale mancanza di pudore, nel trasformare ogni scena in un mix assurdo di ironia, gore e spirito festivo completamente traviato.

L’atmosfera è quella di un Natale alternativo, dove al posto dei fiocchi di neve cadono membri di cast di cui non ricorderai il nome. Eppure, tra una risata involontaria e una strizzata d’occhio alla serie B più pura, il film finisce per conquistarti. È familiare come un vecchio addobbo malconcio che continui a tirare fuori ogni anno solo perché ormai fa parte del rituale.

In definitiva, Jack Frost è il regalo perfetto per chi ama le feste… ma con un retrogusto decisamente più sanguinolento del solito. Un piccolo cult, sì, ma con un cuore di ghiaccio e mani sporche di rosso. Se cerchi un Natale diverso, qui troverai esattamente ciò che non sapevi di volere.