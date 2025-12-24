MondoRaro.org

Natale al Gelo: quando Jack Frost colora la neve di sangue

DiMiguel Raimon

Dic 24, 2025

Appena ho rivisto Jack Frost, mi sono ricordato perché questo piccolo cult di Natale… macchiato di rosso… sangue, riesce ancora oggi a farmi sorridere come un bambino e rabbrividire come un adulto con pessime scelte cinematografiche. È uno di quei film che non finge nemmeno per un secondo di essere serio: abbraccia il suo spirito trash con una dedizione quasi commovente, trasformando un innocuo pupazzo di neve in una macchina di morte con battute da stand-up comedy e un design che sembra uscito da un incubo fatto di polistirolo e colla a caldo.

La trama è semplice come una canzone natalizia… ma molto più stonata: un serial killer si fonde con la neve grazie a un incidente chimico improbabile persino per un cartone animato degli anni ’90, e diventa un mostro pronto a uccidere con carote appuntite e battute fredde (in tutti i sensi). Ed è proprio qui che Jack Frost brilla: nella sua totale mancanza di pudore, nel trasformare ogni scena in un mix assurdo di ironia, gore e spirito festivo completamente traviato.

L’atmosfera è quella di un Natale alternativo, dove al posto dei fiocchi di neve cadono membri di cast di cui non ricorderai il nome. Eppure, tra una risata involontaria e una strizzata d’occhio alla serie B più pura, il film finisce per conquistarti. È familiare come un vecchio addobbo malconcio che continui a tirare fuori ogni anno solo perché ormai fa parte del rituale.

In definitiva, Jack Frost è il regalo perfetto per chi ama le feste… ma con un retrogusto decisamente più sanguinolento del solito. Un piccolo cult, sì, ma con un cuore di ghiaccio e mani sporche di rosso. Se cerchi un Natale diverso, qui troverai esattamente ciò che non sapevi di volere.

