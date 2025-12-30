The Gingerdead Man: quando il pan di zenzero ti spezza… non il cuore

Ogni tanto Hollywood sforna un mostro indimenticabile: Jason, Freddy, Michael Myers…

E poi c’è The Gingerdead Man, il pan di zenzero assassino che ti fa capire che l’orrore può arrivare anche sotto forma di biscotto troppo cotto.

La trama è già di per sé un’opera d’arte del nonsense: un serial killer muore, ma grazie a una magia voodoo rinasce nel corpo… o meglio, nella pasta… di un biscotto di pan di zenzero gigante.

Risultato: un mostriciattolo alto mezzo metro, con l’aspetto di un dolcetto malriuscito e la voce di Gary Busey — che da sola vale più dell’intero budget del film.

Il mostro è minaccioso quanto può esserlo un biscotto antropomorfo che brandisce un coltello più grande di lui, ma la cosa meravigliosa è che ci crede.

È cattivo, è vendicativo, ha gli occhi iniettati di glassa… e soprattutto ce l’ha con chiunque lavori nella pasticceria dove ha preso vita.

Il film si regge su effetti speciali artigianali, pupazzi animati con la grazia di un giocattolo rotto e scene d’azione dove il “terrore” viene spesso surclassato dalla voglia di ridere.

Ma è proprio lì che nasce la magia:

The Gingerdead Man è horror solo nei sogni più bizzarri, ma come trash è un capolavoro assoluto.

I personaggi sono perfetti per questo festival dell’assurdo:

• la protagonista traumatizzata,

• il tizio palesemente inutile che però vuole fare l’eroe,

• la bionda irritante di turno,

• e un gruppo di comparsate che sembrano lì solo perché passavano davanti al set.

Ogni dialogo è un regalo.

Ogni scena ti fa chiedere “Ma davvero l’hanno girata così?”.

E ogni ingresso del biscotto assassino ti costringe a mettere in pausa il film per smettere di ridere.

È cinema?

Tecnicamente sì.

È arte?

A modo suo, assolutamente sì.

È buon senso messo in pellicola?

No, quello è stato tolto al montaggio.

The Gingerdead Man è ciò che accade quando un’idea stupida viene portata avanti con un entusiasmo così sincero da diventare irresistibile.

È un film che abbraccia il trash, lo glassa, lo inforna e lo serve caldo.

Insomma, un ShitCult zuccherato e assassino, da gustare con amici che apprezzano il brutto bello… e possibilmente lontano dalla cucina, per evitare di guardare con sospetto i biscotti delle feste.

Dopo averlo visto, fidati: prima di mordere un pan di zenzero… ci penserai due volte.