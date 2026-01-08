One-Eyed Monster: quando il pericolo viene… da un membro del cas

Ci sono film che giocano sul terrore psicologico.

Altri sull’orrore corporeo.

E poi c’è One-Eyed Monster, che decide di puntare tutto su… un pene alieno assassino.

Sì, hai letto bene. E no, non esiste un modo migliore per dirlo.

La storia inizia con una troupe impegnata a girare un film hard in una baita di montagna.

Una location neutra, tutto tranquillo… finché un fulmine colpisce Ron Jeremy.

E in quel momento il film prende una curva così stretta che anche il mio cervello ha slittato.

Il risultato?

Il suo “attrezzo di scena” prende vita, si stacca, fugge nei boschi e inizia a collezionare vittime.

È alieno.

È arrabbiato.

Ed è sorprendentemente atletico.

Io ho riso, ho soffocato urla, e a un certo punto ho dovuto fermare il film per chiedermi:

“Chi l’ha scritto? E soprattutto… perché?”

Il resto del cast deve sopravvivere come se fosse in Alien, ma con molta meno dignità.

La differenza?

Qui a inseguirti non è uno xenomorfo ma un organo riproduttivo altamente motivato.

L’atmosfera è un perfetto mix di:

• slasher,

• commedia demenziale,

• panico,

• e incredulità pura.

Gli effetti speciali oscillano tra il “ma davvero l’hanno fatto?” e il “ok, ora sto piangendo dal ridere”.

Il “mostro” ha movimenti talmente assurdi che credo nessun membro (scusa) del reparto effetti abbia più avuto il coraggio di mettere il film nel CV.

E il bello?

Gli attori ci credono.

Recitano con la convinzione di partecipare a un thriller serio, combattendo un nemico che… beh, normalmente eviterei di nominare in pubblico.

Il film riesce a essere:

• trashissimo,

• imbarazzante,

• geniale,

• e incredibilmente divertente,

tutto allo stesso tempo.

È come guardare The Thing, ma se al posto del mutaforma ci fosse un’appendice fuggitiva determinata a diventare la star assoluta.

One-Eyed Monster è uno ShitCult di rara potenza, un monumento al coraggio (o alla follia) di chi ha pensato:

“Ehi, facciamo un horror con… quello.”

E qualcuno ha risposto: “Ottima idea!”

Alla fine, quando scorrono i titoli di coda, l’unica cosa che puoi fare è sederti in silenzio, respirare profondamente e accettare che sì:

hai davvero visto tutto questo.

E ora sai una verità che nessuno dovrebbe scoprire così tardi nella vita: Non tutto ciò che è piccolo… è innocuo.