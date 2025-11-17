Forum Europeo sulla Democrazia Parlamentare: Appuntamento il 19 novembre 2025

Il primo Forum Europeo sulla Democrazia Parlamentare si terrà mercoledì 19 novembre 2025 e riunirà deputati, rappresentanti istituzionali, società civile ed esperti per affrontare le principali minacce che oggi mettono sotto pressione i sistemi democratici. L’obiettivo è definire strategie concrete per rafforzare la resilienza delle democrazie europee nel contesto contemporaneo.

L’evento avrà luogo alle 11:00 CET presso l’Emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles, all’interno dell’edificio Paul-Henri Spaak, terzo piano, con possibilità di seguire i lavori anche tramite webstreaming. I giornalisti accreditati potranno partecipare in presenza.

A inaugurare la sessione saranno la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e il Presidente del Parlamento danese, Søren Gade. Seguirà un intervento principale di María Ressa, giornalista e Premio Nobel per la Pace, nota per il suo impegno nella difesa della libertà di stampa e dei diritti democratici.

Nel corso del forum interverrà anche il Commissario europeo Michael McGrath, responsabile per Democrazia, Giustizia, Stato di diritto e Tutela dei consumatori. Il suo contributo è atteso su temi centrali come il progetto del “European Democracy Shield”, iniziativa volta a proteggere i sistemi democratici dalle nuove forme di interferenza interna ed esterna.

Durante i lavori saranno affrontati tre temi principali.

Il primo riguarda il rafforzamento della democrazia parlamentare attraverso il coinvolgimento dei cittadini, con attenzione alle iniziative dal basso, alla partecipazione giovanile e al ripristino della fiducia nelle istituzioni rappresentative.

Il secondo punto chiave sarà la necessità di superare la polarizzazione politica, analizzando la crescente frammentazione ideologica, il clima di conflitto e violenza politica e le possibili soluzioni per facilitare il dialogo democratico.

Infine, si discuterà di resilienza democratica, attraverso misure per contrastare minacce ibride, interferenze straniere, campagne di disinformazione e per garantire un uso responsabile delle tecnologie digitali.

Il forum rappresenta una prima occasione concreta per riunire attori istituzionali e società civile nel definire una risposta europea comune alle sfide che stanno cambiando il volto delle democrazie contemporanee.