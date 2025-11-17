Alfedena, approvata la riparazione urgente dell’elettropompa del depuratore comunale

Il Comune di Alfedena ha autorizzato un intervento urgente per la riparazione dell’elettropompa sommergibile del depuratore comunale, guastatasi di recente e indispensabile per garantire il corretto funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue. La decisione è stata formalizzata con la Determinazione dell’Area Tecnica n. 80 dell’11 novembre 2025, firmata dal Responsabile del Servizio, Paolo Monacelli.

Secondo quanto riportato nel documento, il malfunzionamento della pompa ha reso necessario un intervento immediato per evitare disservizi e ripercussioni sul sistema di depurazione. Per l’operazione è stata contattata la ditta CO.GAL.CO. srl di San Giovanni Teatino, specializzata nel settore e in possesso di regolare documentazione contributiva. L’azienda ha presentato un preventivo pari a 1.201,70 euro, somma che comprende IVA e manodopera.

Poiché l’importo rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento diretto, il Comune ha potuto procedere senza ricorso al MEPA, come consentito dal regolamento comunale per importi inferiori a 5.000 euro. Il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre, garantisce la copertura necessaria.

La determina prevede lo stanziamento della cifra sul capitolo di bilancio dedicato alle spese di manutenzione e gestione idrica, con impegno e liquidazione contestuali, così da accelerare il ripristino dell’impianto. Il pagamento sarà effettuato alla consegna dei materiali e previo controllo formale della fattura da parte del Responsabile del Servizio.

La copertura finanziaria è stata certificata dalla responsabile competente, Valeria D’Angelo, con apposita attestazione digitale. Il documento riporta anche il CIG B90BBC8A83, associato all’intervento.

Il Comune ricorda che eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti direttamente all’Area Tecnica, contattando l’ufficio ai recapiti istituzionali.

Con questa operazione, l’amministrazione comunale punta a garantire continuità ed efficienza nel servizio di depurazione, fondamentale per la tutela ambientale e la qualità della vita dei cittadini.