Alfedena News

Alfedena affida i nuovi corsi di formazione obbligatoria ai dipendenti comunali

Nov 17, 2025

Il Comune di Alfedena ha approvato un nuovo affidamento diretto per garantire la formazione obbligatoria del personale, come previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la Determinazione n. 79 del 10 novembre 2025, firmata dal Responsabile dell’Area Tecnica Paolo Monacelli, l’Ente ha incaricato la società GROW Srl di Pineto per lo svolgimento dei corsi destinati ai lavoratori comunali.

La decisione arriva in applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, che impone ai datori di lavoro la formazione continua del personale, in particolare per le attività considerate ad “alto rischio”. Il Comune, proprietario di varie strutture utilizzate quotidianamente da dipendenti, operatori e cittadini, deve assicurare l’aggiornamento costante delle competenze in materia di sicurezza.

L’affidamento riguarda quattro percorsi formativi: due corsi per lavoratori ad alto rischio, un corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e un aggiornamento per il Primo Soccorso. GROW Srl ha presentato un’offerta pari a 570 euro oltre IVA (per un totale di 695,40 euro), ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante.

L’intervento rientra nelle spese già previste nel bilancio comunale 2025-2027 e beneficia della procedura di affidamento diretto, prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici per importi inferiori alle soglie europee. Il contratto sarà perfezionato tramite scambio di corrispondenza commerciale, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei pagamenti.

Nell’atto si conferma l’acquisizione del CIG (B90531DA94), la regolarità contributiva dell’azienda incaricata e l’assenza di cause di incompatibilità da parte del Responsabile del procedimento. La copertura finanziaria, attestata dalla Responsabile dell’Area Contabile Valeria D’Angelo, rende esecutiva la determina.

Una volta ricevute le fatture e verificata la correttezza delle prestazioni, il Comune procederà con la liquidazione della spesa. La determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, come previsto dalle norme vigenti.

Con questo provvedimento, Alfedena continua a investire nella sicurezza e nella professionalizzazione del proprio personale, garantendo il rispetto degli obblighi formativi e assicurando un ambiente di lavoro più tutelato per dipendenti e cittadini.

Di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

