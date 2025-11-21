Prossima riunione AGRI: semplificazione delle regole UE e focus su prezzi dei cereali e olio d’oliva

La Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AGRI) del Parlamento Europeo si riunirà giovedì 20 novembre, dalle 9.00 alle 12.30, presso l’edificio Altiero Spinelli, sala 1G3. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming e l’ordine del giorno completo è già disponibile.

Uno dei punti centrali sarà la votazione sull’accordo provvisorio relativo alla semplificazione delle norme agricole dell’Unione Europea, negoziato tra le istituzioni europee. Il relatore del dossier è Andre Rodriguez (S&D, Portogallo). Il voto è previsto intorno alle 10.45 e rappresenta un passaggio significativo nel tentativo di alleggerire gli oneri burocratici per gli agricoltori europei, un tema particolarmente sensibile alla luce delle recenti proteste e delle difficoltà strutturali del settore.

La riunione prevede anche un confronto con la Commissione europea sullo stato del mercato agricolo. La prima parte del dibattito, prevista intorno alle 9.15, sarà dedicata alla stabilizzazione del mercato dei cereali, in risposta all’attuale calo dei prezzi nel continente, che sta mettendo sotto pressione gli operatori agricoli e le filiere di produzione.

Successivamente, intorno alle 10.00, l’attenzione si sposterà sul settore dell’olio d’oliva, un comparto strategico per molti Stati membri e al centro di tensioni legate alla produzione, ai prezzi e alle recenti sfide climatiche. La discussione con i rappresentanti della Commissione offrirà un quadro aggiornato sulle misure possibili per sostenere produttori e mercati.

La seduta, articolata tra votazioni e dibattiti tecnici con la Commissione, si inserisce in un momento cruciale per la definizione delle politiche agricole dell’Unione, tra riforme normative e necessità di risposte rapide alle fluttuazioni economiche dei principali settori agricoli europei.