Comune di Alfedena liquida parcella legale per il ricorso contro ERSI

Il Comune di Alfedena ha disposto la liquidazione della fattura emessa dallo studio legale dell’avvocato Giandomenico Falcon, incaricato di rappresentare l’ente nel giudizio davanti al TAR Abruzzo relativo alla richiesta di riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato. L’importo saldato ammonta a 1.412,30 euro.
L’incarico era stato conferito nel 2022 con delibera della Giunta comunale, finalizzato all’impugnazione dei provvedimenti dell’ERSI presso il tribunale amministrativo. Il TAR, con sentenza pubblicata nel gennaio 2024, aveva respinto il ricorso del Comune, confermando l’esito negativo del procedimento volto a ottenere la gestione autonoma del servizio idrico.
La somma dovuta al legale risulta regolarmente impegnata nel bilancio di previsione 2025-2027. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo con la certificazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
L’atto è stato sottoscritto digitalmente dal Responsabile dell’Area Amministrativa Luigi Milano in data 17 novembre 2025, attestando la regolarità amministrativa e contabile del pagamento.