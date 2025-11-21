MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Costume e Società

Castel di Sangro presenta “IncludiAMO”: progetto per l’inclusione di persone con disturbo dello spettro autistico

DiRedazione

Nov 21, 2025

Il Comune di Castel di Sangro, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino, ha organizzato un incontro pubblico per presentare il progetto “IncludiAMO”, iniziativa dedicata alle persone con disturbo dello spettro autistico e finanziata nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

L’evento si terrà sabato 22 novembre 2025 alle ore 17:00 presso il Teatro Tosti di Castel di Sangro e rappresenterà un momento di confronto sulle attività previste a livello provinciale, con particolare attenzione ai percorsi di socializzazione dedicati a minori e giovani fino a 21 anni, e agli interventi per favorire la formazione e l’inserimento lavorativo delle persone con autismo.

Il progetto coinvolge una rete territoriale composta dai sei ambiti distrettuali della provincia dell’Aquila. Per quanto riguarda le attività dell’Ambito 6 Sangrino, collaborano realtà operative del territorio, tra cui associazioni e cooperative impegnate nel supporto alle famiglie e nei percorsi educativi e formativi.

Tra le azioni previste figurano laboratori espressivi, attività ludiche e sportive, supporto scolastico e programmi per lo sviluppo di competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro, con accompagnamento individuale, tirocini protetti e tutoraggio. Spazio anche alla formazione delle famiglie, finalizzata a rafforzare la collaborazione tra scuola, servizi socio-sanitari e terzo settore.

L’iniziativa mira a potenziare la rete di inclusione nel territorio, promuovere opportunità educative e professionali e diffondere buone pratiche rivolte alle persone con disturbo dello spettro autistico. L’ingresso all’evento è libero e aperto a famiglie, operatori, scuole, associazioni e cittadini.

Di Redazione

Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

Articoli correlati

Costume e Società

Il gruppo civico Molteno Bene Comune: basta provocazioni sul caso Battisti

Nov 18, 2025 Redazione
Costume e Società

La risposta di Giovanni Galimberti, capogruppo della minoranza a nostro articolo “La via del ricordo: perché Molteno non trova pace sul nome di Battisti?”

Nov 18, 2025 Redazione
Costume e Società

25 Novembre: la rete di protezione che salva donne e bambini. Dall’8×1000 Soka Gakkai oltre 1 milione di euro per nuovi progetti contro la violenza

Nov 18, 2025 Andrea Sarni

You missed

Mostre

CONEXIO, le ceramiche raku di Mariagrazia Giustizieri in mostra dal 27 novembre alla Art Marginem Concept Room di Milano

21 Novembre 2025 Redazione
CineBlogNews

SIRĀT di Óliver Laxe nelle sale dall’8 gennaio distribuito da MUBI

21 Novembre 2025 Redazione
Recensioni

Foglie: la Rivoluzione Silenziosa di chiamamifaro

21 Novembre 2025 Michele Marti
Made In Italy

Clessidra: il Respiro Interrotto di Bianca d’Aponte

21 Novembre 2025 Redazione