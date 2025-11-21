Castel di Sangro presenta “IncludiAMO”: progetto per l’inclusione di persone con disturbo dello spettro autistico

Il Comune di Castel di Sangro, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino, ha organizzato un incontro pubblico per presentare il progetto “IncludiAMO”, iniziativa dedicata alle persone con disturbo dello spettro autistico e finanziata nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

L’evento si terrà sabato 22 novembre 2025 alle ore 17:00 presso il Teatro Tosti di Castel di Sangro e rappresenterà un momento di confronto sulle attività previste a livello provinciale, con particolare attenzione ai percorsi di socializzazione dedicati a minori e giovani fino a 21 anni, e agli interventi per favorire la formazione e l’inserimento lavorativo delle persone con autismo.

Il progetto coinvolge una rete territoriale composta dai sei ambiti distrettuali della provincia dell’Aquila. Per quanto riguarda le attività dell’Ambito 6 Sangrino, collaborano realtà operative del territorio, tra cui associazioni e cooperative impegnate nel supporto alle famiglie e nei percorsi educativi e formativi.

Tra le azioni previste figurano laboratori espressivi, attività ludiche e sportive, supporto scolastico e programmi per lo sviluppo di competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro, con accompagnamento individuale, tirocini protetti e tutoraggio. Spazio anche alla formazione delle famiglie, finalizzata a rafforzare la collaborazione tra scuola, servizi socio-sanitari e terzo settore.

L’iniziativa mira a potenziare la rete di inclusione nel territorio, promuovere opportunità educative e professionali e diffondere buone pratiche rivolte alle persone con disturbo dello spettro autistico. L’ingresso all’evento è libero e aperto a famiglie, operatori, scuole, associazioni e cittadini.