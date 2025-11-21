Amianto in un terreno privato ad Alfedena, il Comune ordina verifiche e bonifica

Il Comune di Alfedena ha emesso un’ordinanza che impone accertamenti urgenti e interventi di bonifica su un terreno privato in cui sono stati individuati materiali sospetti riconducibili ad amianto. La segnalazione è arrivata dai Carabinieri Forestali, che hanno rilevato la presenza di pannelli isolanti e rifiuti speciali in un’area rurale situata in via Duca degli Abruzzi.

L’amministrazione dispone che i proprietari dell’area avviino entro dieci giorni analisi tecniche per verificare la presenza effettiva di amianto e valutare lo stato di conservazione dei materiali. In base agli esiti delle verifiche, dovranno essere programmati eventuali interventi di bonifica, rimozione e smaltimento presso impianti autorizzati, nel rispetto della normativa sulla sicurezza ambientale e sanitaria.

La stessa ordinanza obbliga inoltre alla trasmissione, entro venti giorni, di tutta la documentazione relativa agli accertamenti, ai piani operativi e ai responsabili delle procedure di controllo e manutenzione. La relazione finale dovrà includere valutazioni sul rischio e indicare tempi e modalità degli interventi previsti.

La Polizia Locale e le forze dell’ordine sono incaricate di vigilare sull’esecuzione delle prescrizioni. In caso di mancato adempimento o ritardi ingiustificati, la vicenda potrà essere segnalata all’autorità giudiziaria. La misura è stata firmata dal sindaco Luigi Milano il 20 novembre 2025.