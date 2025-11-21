MondoRaro.org

Alfedena News

Alfedena incrementa il fondo per il personale: fino a 43.643 euro in più per il 2025

DiL'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Nov 21, 2025

Il Comune di Alfedena ha approvato la quantificazione dell’incremento del Fondo risorse decentrate per l’anno 2025, destinato al personale comunale, in applicazione della normativa nazionale sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici. L’importo stabilito dall’amministrazione arriva fino a un massimo di 43.643 euro, a cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell’ente, per un totale superiore ai 16 mila euro. La misura consente di aumentare le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale nel rispetto dei limiti di legge e degli equilibri di bilancio.

La scelta di procedere con l’incremento è legata alla possibilità, prevista dalla normativa vigente, di superare il limite ordinario fissato per il salario accessorio quando gli enti rientrano in parametri finanziari virtuosi. Secondo i dati riportati dall’amministrazione, Alfedena presenta una bassa incidenza della spesa del personale sul totale delle entrate correnti, condizione che permette margini aggiuntivi per investire sulle risorse umane.

Il fondo complessivo viene incrementato sulla base della componente stabile prevista per il 2025 e degli importi relativi agli incarichi di Elevata Qualificazione. La percentuale di incidenza sulla spesa del personale resta ampiamente sotto la soglia massima consentita dalla legge, mantenendo margini di sostenibilità anche per gli anni successivi.

La determinazione stabilisce inoltre che spetterà alla Giunta decidere se applicare l’incremento nella sua totalità già nel 2025 o se distribuirlo gradualmente negli esercizi futuri, modulando così l’impatto sulle dinamiche contrattuali e organizzative dell’ente. La delibera sarà pubblicata per quindici giorni sull’albo pretorio comunale, come previsto dai regolamenti.

