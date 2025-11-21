MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Art and more...

“Shame on You”, Laika denuncia i crimini contro l’infanzia con una nuova opera a Roma

DiRedazione

Nov 21, 2025

In occasione del World Children’s Day, la street artist Laika ha presentato nella capitale una nuova opera dal titolo Shame on You, affissa in via Bobbio, proprio di fronte a una scuola elementare. L’immagine raffigura un bambino palestinese di Gaza con un braccio e una gamba amputati, lo sguardo scuro e un volto rigato da lacrime nere. Sul petto campeggia la scritta che dà nome all’opera, un’accusa simbolica “a tutti gli adulti autori o complici di genocidio”, come spiegato dall’artista.

La collocazione dell’opera, a pochi passi da un luogo simbolo dell’infanzia, sottolinea il contrasto tra la celebrazione della giornata dedicata ai diritti dei bambini e la condizione di milioni di minori coinvolti in conflitti armati e crisi umanitarie. Il riferimento principale è alla situazione nella Striscia di Gaza, dove migliaia di bambini sono rimasti uccisi o mutilati dall’inizio dei bombardamenti del 2023. Ma l’opera richiama anche altri scenari di guerra, come il Sudan, dove la violenza alimenta una nuova emergenza umanitaria e costringe quotidianamente minori alla fuga, all’arruolamento forzato e ad abusi.

L’intervento artistico arriva a 36 anni dall’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. Diritti come protezione, uguaglianza, istruzione, vita e sviluppo restano sulla carta in molti contesti globali, dove i bambini continuano a essere privati non solo delle opportunità ma della stessa sopravvivenza.

Per Laika, l’arte è uno strumento di denuncia e memoria collettiva, un modo per non distogliere lo sguardo dalle sofferenze dell’infanzia nei conflitti contemporanei. Il messaggio centrale dell’opera, esposto nel cuore della città e rivolto agli adulti, accusa un fallimento morale: di fronte a violenze sistematiche, il mondo dovrebbe provare vergogna.

Di Redazione

Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

Articoli correlati

Art and more...

La luce della follia: G. Karloff reinterpreta Shining

Nov 10, 2025 Craig Zains
Art and more...

G. Karloff – L’angelo

Ott 24, 2025 Redazione
Art and more...

G. Karloff – Freak Show. Ritratti dell’anomalia e dell’anima

Ott 24, 2025 Redazione

You missed

Mostre

CONEXIO, le ceramiche raku di Mariagrazia Giustizieri in mostra dal 27 novembre alla Art Marginem Concept Room di Milano

21 Novembre 2025 Redazione
CineBlogNews

SIRĀT di Óliver Laxe nelle sale dall’8 gennaio distribuito da MUBI

21 Novembre 2025 Redazione
Recensioni

Foglie: la Rivoluzione Silenziosa di chiamamifaro

21 Novembre 2025 Michele Marti
Made In Italy

Clessidra: il Respiro Interrotto di Bianca d’Aponte

21 Novembre 2025 Redazione