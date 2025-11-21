Flaminia esplora la vulnerabilità con “Superficie”, il nuovo singolo che apre la strada all’album d’esordio

Superficie è il nuovo tassello del mondo artistico di Flaminia, un brano che segna un’evoluzione nel suo percorso e anticipa l’arrivo del primo album ufficiale. Pubblicato da Totally Imported/The Orchard, il singolo conferma la capacità della cantautrice di muoversi in un territorio sonoro intimo, dove l’elettronica non invade ma sostiene, e la parola diventa spazio emotivo.

Il pezzo si presenta come una lettera mai consegnata: un addio scritto da chi ha capito che la distanza può essere l’unica forma possibile di cura. La protagonista non rivendica, non accusa, non implode; compie un gesto di lucidità, abbandonando relazioni che sopravvivono solo nella superficie di frasi ben costruite e promesse inconsistenti. L’atto del trattenere ciò che ferisce diventa qui una forma di memoria, non di dolore.

L’approccio è coerente con la sensibilità già espressa in Ditoluna, primo estratto del progetto, dove il suono era fatto di sottrazioni, silenzi e pulsazioni delicate. Con Superficie il disegno si amplia: le atmosfere restano sospese, ma la scrittura si fa più diretta, quasi confessionale, lasciando intravedere un album concepito come un insieme di lettere slegate nel destinatario ma unite dall’urgenza di fermare emozioni fugaci.

Il disco si preannuncia come un archivio di frammenti personali trasformati in narrazione universale. Flaminia non cerca manifesto né affermazione; preferisce costruire microcosmi emotivi, trasmettendo la fragilità di ciò che sfugge ma insegna, di ciò che finisce ma resta inciso.

La sua poetica si muove lungo una linea sottile tra introspezione e distacco, sempre in equilibrio tra elettronica rarefatta, scrittura essenziale e un timbro che sceglie di sussurrare piuttosto che dichiarare.