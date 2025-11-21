Marco Sanchioni — Canzoni per Anime Consapevoli e Umane Genti

Marco Sanchioni torna con un album che sembra scritto per chi non si accontenta di ascoltare musica, ma la usa come bussola interiore. Canzoni per Anime Consapevoli e Umane Genti è un titolo che non cerca compromessi, una dichiarazione di intenti che diventa manifesto artistico e spirituale. Ogni brano è una tappa di un percorso che parla di cambiamento, di ricerca, di distacco dalle illusioni e riscoperta di ciò che è essenziale, senza mai rinunciare a una scrittura diretta e carica di simbolismi.

Il disco trova il suo primo varco nel singolo Ogni giorno vien da sé, una traccia dal carattere rock, energica e viscerale, accompagnata da un videoclip firmato da Danilo D’Auria, già dietro l’obiettivo per alcuni tra i più grandi artisti del panorama nazionale. L’immaginario visivo amplifica la tensione del brano, rendendo la canzone un invito alla presenza e all’accettazione del flusso naturale degli eventi.

Sanchioni guarda al mondo con una lucidità che non diventa mai disincanto. Nei suoi racconti affiora l’idea di una realtà in trasformazione, attraversata da contrasti e scosse profonde: chi si ancora a una vita urbana scandita da necessità sociali e comodità, e chi invece risponde con un ritorno alla terra, alla manualità, a un equilibrio più silenzioso. Non è solo una questione sociale, ma un movimento di coscienza, qualcosa che avviene dentro e poi diventa scelta di vita. L’artista traccia una linea sottile ma decisiva tra quelle che lui definisce “anime consapevoli” – capaci di osservare il gioco dell’esistenza dall’interno senza esserne schiacciate – e le “umane genti”, una maggioranza che procede per inerzia in una realtà fatta di distrazioni, conflitti interiori e narrazioni ingannevoli.

La poetica dell’album nasce qui, nel punto d’incontro tra introspezione e osservazione del mondo. I brani sono confessioni e domande, radure aperte e strade tortuose. Musica e parole sembrano cercare non soltanto di raccontare, ma di risvegliare. È un disco che parla alla parte più nuda dell’ascoltatore, quella che non ha paura di spogliarsi delle convenzioni e riconoscersi parte di un viaggio più ampio. Ogni canzone è una lettera che Sanchioni indirizza a chi si sente in cammino, con la speranza che le sue melodie possano agire come specchi, come micce, o semplicemente come compagnia lungo la strada.

Canzoni per Anime Consapevoli e Umane Genti non descrive un mondo, lo attraversa. È un’opera che chiede tempo, attenzione, apertura. Non nasce per intrattenere, ma per dialogare. E in questo, forse, risiede la sua forza più autentica.