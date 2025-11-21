Amore, Visione e Chitarre in Fiamme: il Ritorno di Richard Ashcroft con Lovin’ You

Richard Ashcroft torna con un album che non sembra voler semplicemente aggiungere un tassello alla sua discografia, ma ridefinire ciò che significa essere un autore capace di unire romanticismo viscerale, spiritualità e rock’n’roll in un’unica fiamma. Lovin’ You è un manifesto di vulnerabilità e sicurezza, un disco che abbraccia orchestrazioni intime e lampi elettrici, come se ogni brano fosse un messaggio scritto su pelle viva.

Il cuore pulsante del progetto è Heavy News, traccia che incarna l’anima più ruvida e liberatoria del lavoro. Chitarre affilate, anima soul e un ritornello che sembra voler sollevare il peso emotivo di chi l’ascolta: è un invito a non soccombere di fronte alle ombre, a trovare luce nell’urgenza di restare umani. Non è un brano che cerca di rassicurare; è una scarica di energia che lascia segni.

Lovin’ You vive di contrasti che convivono senza mai annullarsi: ballate orchestrali che sembrano colonne sonore interiori, momenti indie-rock che strappano via il respiro, incursioni soul e accenti Americana che aprono nuovi orizzonti. C’è anche spazio per una vena più audace con I’m A Rebel, una deviazione disco guidata da falsetto e produzione scintillante che racconta l’eterno desiderio di Ashcroft di sfuggire alle definizioni.

L’artista costruisce questo universo sonoro con la cura di un artigiano che conosce i propri strumenti e i propri demoni. Il risultato è un album che non insegue l’attualità, ma si posiziona fuori dallo scorrere del tempo, come se fosse stato pensato per esistere ora, prima e dopo. È un lavoro che parla d’amore senza retorica, che trasforma la fragilità in statement e che restituisce un autore ancora capace di scuotere, di emozionare e di sorprendere.

Lovin’ You non è solo un disco: è la prova che anche quando un artista sembra aver già detto tutto, può ancora trovare nuove forme per raccontare la stessa verità. E Heavy News ne è la miccia.