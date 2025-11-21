Clessidra: il Respiro Interrotto di Bianca d’Aponte

Clessidra non suona come un debutto: sembra piuttosto un messaggio tornato in superficie da un luogo sospeso, dove le parole rimangono congelate finché qualcuno non le rimette in circolo. La voce di Bianca d’Aponte scivola morbida e ferma, attraversando un arrangiamento che unisce elettronica elegante e vibrazioni elettriche, un tessuto sonoro che abbraccia senza soffocare, lasciando spazio all’intimità del testo. È un addio che non reclama lacrime, ma lascia una scia luminosa da ritrovare nei momenti più fragili, come un pegno d’amore capace di resistere oltre la fine.

Il brano si muove come sabbia tra le dita: sfiora, scappa, poi ritorna. Le parole si fanno liberazione, non resa. È la storia di due anime che si salutano senza perdere dignità, e proprio nella loro distanza trovano un ultimo gesto di cura. La voce appare matura, consapevole, mai ripiegata su sé stessa, come se parlasse da un altrove carico di verità trattenute.

L’arrangiamento accompagna con passo sicuro: linee di chitarra e innesti elettronici costruiscono un ambiente evocativo, mentre i cori ampliano lo slancio emotivo, trasformando il brano in una sorta di rito di passaggio interiore. Ogni elemento sottolinea una scrittura che vive di sfumature, fatta di frasi che sembrano sussurri ma arrivano come dichiarazioni definitive.

Clessidra non cerca di colmare un vuoto né di idealizzare ciò che non c’è più. Porta con sé la forza di una voce che continua a parlare senza bisogno di presente, passato o giustificazioni. È un invito ad ascoltare il non detto, a lasciare che ciò che resta faccia il suo corso. In fondo, certe canzoni non si limitano a sopravvivere: persistono.