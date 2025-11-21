SIRĀT di Óliver Laxe nelle sale dall’8 gennaio distribuito da MUBI

MUBI annuncia l’uscita in sala di Sirāt, il nuovo film di Óliver Laxe (O que Arde, Mimosas), che arriverà nei cinema italiani l’8 gennaio 2026. L’opera ha debuttato in Concorso al Festival di Cannes 2025, dove ha ricevuto il Premio della Giuria, ed è stata selezionata come candidato ufficiale della Spagna agli Academy Awards® 2026 per il Miglior Film Internazionale. Il film è inoltre candidato a quattro European Film Awards: Miglior Film Europeo, Miglior Regia (Óliver Laxe), Miglior Attore (Sergi López) e Miglior Sceneggiatura (Santiago Fillol & Óliver Laxe).

Interpretato da Sergi López, Brúno Nuñez, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid e Richard Bellamy, Sirāt racconta la storia di un uomo che, nel tentativo di ritrovare la figlia scomparsa, attraversa insieme al figlio un rave nel deserto marocchino. Il viaggio, inizialmente una ricerca privata, si trasforma in un’odissea fisica e spirituale quando i due si uniscono a un gruppo diretto verso un’altra festa segreta. Il film, acclamato dalla critica internazionale, è stato definito “una danza, un rito, un richiamo” da Cinematografo e “un road movie affascinante e ipnotico fino all’ultimo istante ★★★★★” da Libération.

Il progetto nasce da una produzione internazionale che riunisce Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar ed Esther García per El Deseo, Xavi Font e Óliver Laxe per Filmes Da Ermida, Oriol Maymó per Uri Films, Mani Mortazavi e Andrea Queralt per 4A4 Productions e Domingo Corral per Movistar Plus+. Tra i produttori associati figurano Fran Araújo e Guillermo Farré per Movistar Plus+ e Holger Stern. L’opera prosegue la poetica di Laxe, da sempre interessato alla dimensione rituale, collettiva e iniziatica del cinema.

Sirāt arriverà nelle sale italiane l’8 gennaio, distribuito da MUBI.

MUBI, piattaforma globale di streaming, produzione e distribuzione cinematografica, continua a portare al pubblico film selezionati e opere d’autore da tutto il mondo, con una programmazione curata e una comunità internazionale di oltre 15 milioni di cinefili. Oltre alla distribuzione, MUBI sostiene progetti originali e coproduzioni internazionali, tra cui opere di Kelly Reichardt, Jim Jarmusch, Christopher Andrews, Elizabeth Sankey e Michel Franco. La società è attiva in 190 paesi e dal 2022 include The Match Factory e Match Factory Productions.

