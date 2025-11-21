CONEXIO, le ceramiche raku di Mariagrazia Giustizieri in mostra dal 27 novembre alla Art Marginem Concept Room di Milano

Dal 27 novembre al 7 dicembre la Art Marginem Concept Room di Milano ospita Conexio, mostra di ceramiche raku di Mariagrazia Giustizieri, a cura di Luciano Bolzoni. L’esposizione rientra nel ciclo “I Giovedì d’Arte”, progetto dedicato alla valorizzazione della ricerca artistica contemporanea promosso da Art Marginem, realtà che unisce attività laboratoriale, mostre e iniziative culturali orientate alla connessione tra creatività, territorio e comunità.

Le opere di Giustizieri nascono da un dialogo costante con la materia: il fuoco, l’aria e l’acqua intervengono nella lavorazione raku dando vita a superfici organiche, segnate da crepe, stratificazioni e riflessi iridescenti. L’esperienza dell’artista come floriterapista introduce nel lavoro una particolare attenzione ai processi di trasformazione e armonizzazione, restituendo forme che evocano fragilità e rinascita, come piccoli ecosistemi sensibili.

Il percorso creativo è inteso come processo di cambiamento, dove la forma diventa un veicolo di risonanza emotiva e simbolica. Ogni opera è unica, modellata da un gesto che accoglie l’imprevedibilità della materia e la trasforma in una presenza capace di attivare percezioni e immaginazione. Il titolo Conexio richiama l’idea di confluenza, relazione e vibrazione condivisa: le opere si presentano come nodi energetici che mettono in dialogo individuo, spazio e natura.

La mostra conferma la vocazione di Art Marginem come luogo di sperimentazione e collaborazione, un ambiente in cui pratiche artistiche, esperienza sensibile e partecipazione culturale generano nuove relazioni e significati.

MARIAGRAZIA GIUSTIZIERI – CONEXIO

Mostra di Ceramica Raku

ART MARGINEM CONCEPT ROOM

Via Tobagi 13 (angolo via Olgiati) – Milano

27 novembre – 7 dicembre – ingresso libero

Inaugurazione: 27 novembre, ore 18.30

Interverrà: Luciano Bolzoni

Orari di apertura

Lunedì – venerdì: 10:00–13:00 / 16:00–19:00

Sabato e domenica: su appuntamento