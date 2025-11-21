Sottovuoto: gli ADA Spingono l’Ago nel Punto Dolente

Sottovuoto non è un disco che consola: è un pugno sul tavolo, un grido trattenuto che si trasforma in inchiostro e distorsioni. Gli ADA tornano con un lavoro che rinuncia a qualsiasi rifugio estetico e punta dritto alla carne viva, mettendo in scena il lato più ruvido dell’esistenza senza filtri e senza bisogno di compiacere. È un album che non chiede empatia, la pretende.

Il suono resta fedele alle radici più taglienti della band: alternative rock diretto, feroce, asciutto, senza sovrastrutture decorative. Ogni brano è costruito per mordere, per creare un contrasto costante tra impulso emotivo e lucidità cinica. La produzione affila ogni strato sonoro con chirurgica precisione, trasformando le chitarre in tagli, la batteria in motore narrativo, la voce in manifesto di resistenza.

Sottovuoto vive dell’attrito tra caos e rassegnazione, tra rabbia e immobilità. È un disco scritto da chi ha smesso di aspettare che le cose cambino da sole e ha trovato nella disillusione una forma di energia. Non una resa, ma una dichiarazione di guerra contro la passività, contro l’abitudine a ingoiare tutto con indifferenza. È musica per chi non ha più la pazienza di fingere ottimismo, per chi preferisce la verità cruda al conforto di una bugia elegante.

Tra i brani del disco emerge Tuttoniente, una traccia che affronta il confine sfocato tra quiete e torpore, tra pace interiore e anestesia emotiva. È una riflessione sull’abitudine a “star bene” solo perché è la risposta socialmente prevista, sul fingere che tutto filtri senza lasciare segni. Il suono teso e inquieto amplifica la sensazione di sospensione, come una corsa che non porta da nessuna parte ma che continua per inerzia.

L’intero album è attraversato da un filo tematico costante: il rifiuto di ridursi al rumore di fondo, la necessità di urlare anche quando nessuno ascolta. Non c’è romanticismo nell’autodistruzione, solo il bisogno di riconoscere le crepe e chiamarle per nome. Gli ADA non cercano di illuminare una via d’uscita; preferiscono mostrare quanto sia stretto lo spazio, quanto sia reale l’aria che manca.

Sottovuoto è un disco che non si limita a raccontare un disagio: lo materializza. È un’esplosione controllata, un manifesto di sopravvivenza per chi si sente schiacciato e continua, ostinatamente, a fare rumore.