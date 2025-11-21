Diamoci del Tu: Galil3o e l’Arte delle Parole Non Dette

Diamoci del tu sembra nascere in quella frazione di secondo in cui il cuore fa un passo avanti e la mente lo tira indietro. Galil3o torna con una ballata che preferisce sussurrare invece di dichiarare, costruita attorno a chitarre avvolte nei riverberi e a un’intimità che non ha fretta di rivelarsi. È una canzone che respira, che si concede ai margini della consapevolezza, lasciando che il sentimento rimanga sospeso come un ricordo non ancora accaduto.

La melodia accarezza senza insistere, mentre arrangiamenti pop con retrogusto vintage creano un paesaggio emotivo morbido, elegante, indefinito. Tutto sembra muoversi su un equilibrio fragile, come se ogni verso fosse una confessione trattenuta. Non c’è richiesta, non c’è promessa: solo una possibilità in bilico tra desiderio e timore.

La voce di Galil3o segue questa traiettoria con delicatezza, portando ironia e malinconia in una misura che non vuole mai forzare l’ascolto. È il racconto di chi osserva da vicino ma teme di avvicinarsi troppo, di chi sente ma non sa se è il caso di parlare. Diamoci del tu è una fotografia emotiva che rimane impressa non per lo slancio, ma per il non detto.

È una canzone per chi ha amato senza invadere, per chi custodisce momenti che non sono diventati storia ma hanno lasciato una traccia dentro. A volte la verità non è in ciò che succede, ma in ciò che scegliamo di lasciare sospeso.

CREDITI

Testo di Francesco Galioto e Carlo Acreman

Musica di Francesco Galioto

Arrangiato da Giorgio Maria Condemi

Prodotto da Gianni Strioni e Giorgio Maria Condemi, Stra Studio

Masterizzato da Gianni Strioni e Giorgio Maria Condemi, Stra Studio

Foto: Matteo Vitelli

Artwork: Matteo Vitelli

Etichetta: Asino Dischi

Distribuzione: The Orchard