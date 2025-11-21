Prima visita ufficiale in Finlandia del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, si recherà in Finlandia il 27 e 28 novembre per la sua prima visita ufficiale nel Paese. Durante il soggiorno, incontrerà il Presidente della Repubblica Alexander Stubb, la ministra degli Affari Esteri Elina Valtonen, la ministra della Giustizia Leena Meri e la ministra della Sicurezza Sociale Sanni Grahn-Laasonen.

I colloqui si concentreranno sulle iniziative volte a garantire responsabilità e giustizia per l’Ucraina, tra cui la creazione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione, e sul Nuovo Patto Democratico per l’Europa, destinato a supportare gli Stati membri nel contrastare l’erosione delle istituzioni democratiche e le minacce alla sicurezza politica. Verranno affrontati anche diversi temi legati all’attualità europea.

Berset incontrerà inoltre la delegazione finlandese presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e diversi rappresentanti della società civile, oltre a partecipare al Vertice giovanile dei Paesi nordici e baltici.

Nel corso della visita, il Segretario Generale interverrà anche a una tavola rotonda dal titolo «La prospettiva partecipativa può aiutare le democrazie europee – 46 paesi – ad attraversare la tempesta?», organizzata congiuntamente dalle autorità finlandesi e dal Consiglio d’Europa. Il dibattito esplorerà il ruolo degli strumenti partecipativi nel rafforzare la resilienza democratica all’interno dei 46 Stati membri. L’iniziativa rappresenta un contributo significativo al Nuovo Patto Democratico per l’Europa, in continuità con la tradizione nordica basata su trasparenza, fiducia nelle istituzioni e solide strutture democratiche.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.