MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Made In Italy

Tales of an Old Scarecrow: il Nuovo Viaggio Polveroso di Tia Palomba

DiYoshito Higashi

Nov 21, 2025

Tales of an Old Scarecrow è il tipo di album che non si limita a raccontare storie: le mastica, le consuma, le lascia seccare come pagine al sole. Tia Palomba cambia pelle e lo fa con una virata sonora che abbandona la dimensione più folk dei suoi lavori precedenti per immergersi in un country ruvido, vissuto, che sa di legno, polvere e strade infinite. È un disco che non cerca di piacere, ma di essere vero, e proprio lì trova la sua forza.

Questa nuova incarnazione musicale non nasce da un esercizio di stile: arriva da un processo lungo, introspettivo, segnato da anni di esperienze che hanno lasciato tracce profonde. Le canzoni nascono nude, chitarra e voce, figlie di quella tradizione americana che Palomba ha sempre guardato con devozione, ma qui si ampliano in arrangiamenti acustici stratificati, strumenti d’oltreoceano, armoniche che tagliano l’aria e violini che sfiorano la pelle come crepe di memoria.

La scrittura è più intima, scura, a tratti grottesca. L’album attraversa momenti in cui la tristezza sembra impossibile da scalfire, ma invece di affogare vi si adagia, la guarda, la trasforma in racconto. C’è l’accettazione di un percorso personale, quello di un artista che non rincorre trend né comode rassicurazioni. Ogni brano sembra un capitolo di un diario bruciato a metà.

L’arrivo di Tales of an Old Scarecrow segna anche una svolta biografica: la chiusura del percorso con i Lazy Folks e un ritorno alla solitudine creativa, a quei sentieri più selvatici che sembrano appartenere solo a chi sceglie la musica come compagna, non come strategia. È un ritorno all’essenziale, a ciò che vale davvero, lontano dal rumore.

Strumentalmente, il disco è un mosaico di collaborazioni affiatate: chitarre slide, banjo, mandolino, violino, armonica, pianoforti e un contrabbasso che respira come un cuore lento. Nessun eccesso, solo sostanza.

Tales of an Old Scarecrow è il suono di un uomo solo sulla strada, ma più lucido che mai. Non chiede attenzione: la conquista.

Di Yoshito Higashi

Appassionato di musica e cinema, residente in Italia da diversi anni, è originario del Giappone. Attualmente vive a Pescara

Articoli correlati

Made In Italy

Blackout: LaLuce che Resta Accesa nel Buio

Nov 21, 2025 Yoshito Higashi
Made In Italy

Throwing Out All My Fear: Quando il Rock si Fa Catarsi

Nov 21, 2025 Yoshito Higashi
Made In Italy

Scappo Per Cantare: Psichedelia Morbida e Alchimia Segreta nella Library Italiana

Nov 21, 2025 Michele Marti

You missed

Made In Italy

Blackout: LaLuce che Resta Accesa nel Buio

21 Novembre 2025 Yoshito Higashi
Art and more... Costume e Società

San Francisco accoglie Laika: un tributo street art alla comunità LGBTIQ+ nel giorno del Coming Out

21 Novembre 2025 Kate Warney
Made In Italy

Throwing Out All My Fear: Quando il Rock si Fa Catarsi

21 Novembre 2025 Yoshito Higashi
Made In Italy

Scappo Per Cantare: Psichedelia Morbida e Alchimia Segreta nella Library Italiana

21 Novembre 2025 Michele Marti