Messiness: Caos Psichico in Forma Pop

Messiness è un disco che si muove come un organismo vivente: cresce, deraglia, si allarga, implode, poi torna ad abbracciare melodie pop come se nulla fosse. L’omonimo esordio della band guidata da Max Raffa non chiede di essere incasellato, anzi sabota ogni tentativo di definirlo. È psichedelia liquida, art-pop stratificato, britpop contaminato, folk mediterraneo in fuga dai confini. Un album che sembra scritto in un futuro retroilluminato, dove l’energia non sta nell’ordine ma nella collisione.

Le canzoni non filano dritte: cambiano pelle, prendono curve, mescolano lingue, culture, strumenti. Chitarre acide si intrecciano con mellotron, baritoni e theremin; oud e shawm fendono muri di pop barocco; armonie vocali brillano su groove cosmici e strutture che ignorano la linearità. È un lavoro che non omaggia i generi, li cannibalizza per trasformarli.

Il disco ha un respiro cinematografico e sociale: dietro la sua estetica visionaria vive un commento feroce sulla cultura dell’iper-produttività, sull’ottimismo tossico, sulle identità che si ricompongono a pezzi. Messiness non denuncia, deride; non propone manifesto, ma visioni. Alcuni brani esplodono come satire, altri diventano sospensioni oniriche che odorano di mare e cemento caldo. È musica per chi vive nel rumore ma cerca ancora un varco.

Tra i momenti più intensi, Cómo Baja, Cómo Sube vibra come un rituale psichedelico; Feature With a Rapper punge l’industria con ironia chirurgica; Eternity Unbound spalanca spazi interiori; Fatally sprofonda in ombre britpop. Ogni traccia è un fotogramma di un mondo che brucia e ride allo stesso tempo.

Messiness non costruisce ordine: rivela la forma nascosta del caos.

TRACK LIST

Feature with a Rapper Previous Life Fatally Cómo Baja, Cómo Sube Eternity Unbound Optimised Doctoral Get-Together Anaesthetised By the Sea

CREDITS

Words and Music by Massimiliano Raffa

Produced by Ivan A. Rossi and Massimiliano Raffa

Recorded by Ivan A. Rossi at 8brr.rec Studio, Milan

Additional recording by Lorenzo Di Blasi (at Sartoria 57 Studio, Milan), Giovanni Calella (at Diabolicus Studio, Milan) and Massimiliano Raffa (at The Faraday Cage, Milan)

Mixed & mastered by Ivan A. Rossi at 8brr.rec Studio in Milan

Massimiliano Raffa – lead vocals, guitars, mellotron, celesta, synthesizers, oud, violin, shawm, sound effects, glockenspiel, live electronics, programming, arrangements

Filippo La Marca – keyboards of all kinds, backing vocals, tambourine

Rosario Lo Monaco – guitars

Giovanni Calella – bass

Beppe Scardino – baritone saxophone and flute

Andrea Quattrini – drums and percussion

Luca Anello – drums and percussion

Lorenzo Di Blasi – theremin

Cover artwork by Güneş Akyürek

Released by StoneFree Records. Digital management by Tarla Records