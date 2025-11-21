Come Bob De Niro: La Realtà che si Sbroglia come un Film

Come Bob De Niro è una canzone che cammina da sola, con passo stanco e romantico, tra lampioni e strade vuote. Mauro Masè la costruisce come un cinema in soggettiva: un ragazzo perde l’amore e, invece di affrontare la fine, la trasforma in sceneggiatura. Il cuore però smentisce il copione: non c’è lieto fine, non c’è New York che salva, non c’è Statua della Libertà ad accogliere la redenzione. Quello che resta è una città reale, fredda, e la sensazione che ciò che sembrava epico fosse soltanto un campo lungo immaginato.

Le chitarre accompagnano il viaggio come fari nella notte, non riempiono ma illuminano. Il tono è on the road, ma senza destinazione: una fuga che non porta via da sé, ma obbliga a guardarsi meglio addosso. La voce racconta con calma disincantata, con quella malinconia che arriva solo dopo aver tentato di trasformare il dolore in storia, e aver scoperto che certe storie non vogliono una morale: vogliono soltanto essere lasciate andare.

L’ispirazione nasce da una passeggiata solitaria, e si percepisce: il brano sembra scritto mentre si cammina, tra respiri e lampioni sfocati, con il pensiero che corre avanti e il corpo che resta indietro. Masè usa l’immaginario cinematografico non come citazione, ma come riflesso: quando la realtà fa troppo male, è naturale immaginarsi protagonista di un film. Ma la canzone lo riporta con dolcezza alla verità: la fantasia consola, la vita rimette a terra.

Il videoclip amplifica questo binario emotivo, mescolando ambientazioni urbane, immagini disegnate e scenari che sfumano nel ricordo. È come se la mente tentasse l’ultimo montaggio alternativo, prima dei titoli di coda.

Come Bob De Niro è la storia di chi cerca un copione per non affondare e scopre che il dolore, quando lo si ascolta davvero, smette di recitare. È un viaggio senza climax, e proprio per questo autentico: certe rotture non si superano, si attraversano.