Je Voudrais: Silvia Frangipane Trasforma le Emozioni in Tavole Illustrate

Je Voudrais non è semplicemente un videoclip: è una pagina di diario che prende vita in vignette, una confessione che si anima dentro un immaginario illustrato. Silvia Frangipane intreccia musica e disegno come due linguaggi che raccontano la stessa ferita da prospettive diverse, trasformando il dolore in estetica senza mai addolcirlo. È un viaggio emotivo che nasce da uno sguardo allo specchio e trova riparo nell’arte, non per sfuggire ma per dire tutto ciò che a voce tremerebbe.

Il brano nasce da un nucleo intimo, espresso attraverso versi in francese che non hanno bisogno di traduzione per colpire — le parole non cercano ornamenti, affondano nella paura di perdersi e nel bisogno di rinascere. La voce di Silvia è fragile e determinata allo stesso tempo, come chi ha imparato a guardare il proprio buio con sincerità, non con rassegnazione.

La scelta estetica del fumetto non è decorativa: è un secondo racconto. Le illustrazioni di Misa Lioce amplificano le emozioni, non le descrivono; trasformano pensieri in immagini, occhi in metafore, movimenti in simboli. Ogni tavola sembra staccarsi dallo schermo con una vita propria, come se i disegni non accompagnassero la musica ma la completassero.

Il montaggio di Antonello Toti fa da collante invisibile, cucendo musica e immagini con un ritmo che non spezza mai la tensione narrativa. La visione procede come un flusso emotivo continuo, senza interruzioni, come se il video nascesse tutto in un unico respiro.

Je Voudrais è il ritratto di una trasformazione: non quella che proclama di essere rinata, ma quella che ammette la paura prima del cambiamento. È un’opera che parla a chi si sente sospeso tra la necessità di guardarsi dentro e il timore di farlo sul serio. Silvia Frangipane non racconta solo un desiderio: lo disegna, lo canta e lo consegna senza filtri.

Non è un videoclip da guardare: è un’emozione da attraversare.