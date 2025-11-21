Ciccio sa volare: Quando una Canzone Diventa una Ferita che Parla

Ciccio sa volare non è un brano che denuncia dall’esterno: entra nella carne del bullismo passando da chi lo subisce e da chi, a sua volta, lo infligge. Napodano sceglie una melodia leggera, quasi luminosa, per sostenere parole che pesano molto più di quanto il ritmo lasci intuire. Il contrasto non è estetico: è politico. Raccontare l’oscurità con una musica che non affonda significa restituire voce a chi spesso tace, ma senza sommergerlo di dolore.

Il testo non cerca retorica: parla di ferite che non diventano subito cicatrici, di frasi dette a bassa voce, di violenze che non lasciano segni visibili ma spostano la traiettoria di una vita. È una storia che non punta il dito, ma osserva. E la parte più disarmante arriva proprio dalla confessione di Napodano: essere stato vittima e poi carnefice, parte lesa e parte colpevole. Una prospettiva scomoda ma necessaria, perché il bullismo non esiste solo nei racconti chiusi dalla morale finale: vive nelle storie che non si risolvono.

Il brano affronta il tema come un virus silenzioso che si insinua nell’iper-connessione digitale, dove tutto circola più veloce dell’empatia. Qui il volo del titolo non è liberazione, ma una metafora sospesa tra fuga, resistenza e sogno. E la leggerezza sonora non addolcisce: permette al messaggio di arrivare senza diventare macigno.

Ciccio sa volare è una canzone che fa i conti con la responsabilità emotiva, con ciò che passiamo oltre senza accorgercene, con i silenzi che fanno più danno delle parole. Napodano non cerca redenzione: cerca di aprire un varco.

Non tutte le storie devono finire bene per essere utili. Alcune devono solo essere dette.