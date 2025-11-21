“Stardust”: Il Film che Racconta l’Amore, la Rivoluzione e l’Eredità di Robert Venturi e Denise Scott Brown

Stardust è un documentario che intreccia biografia, architettura e narrazione intima per raccontare la storia di Robert Venturi e Denise Scott Brown, una delle coppie più influenti nella cultura architettonica del Novecento. Diretto da Jim Venturi, figlio della coppia, e scritto e montato da Anita Naughton, il film esplora con sguardo ravvicinato la relazione personale e creativa di due figure che hanno sfidato i dogmi del modernismo e cambiato il modo di osservare città e paesaggi urbani.

Venturi e Scott Brown sono stati considerati dei rivoluzionari, capaci di portare nell’architettura contemporanea una prospettiva fatta di complessità, ironia, contaminazioni popolari e osservazione della vita quotidiana. Una visione che ha influenzato profondamente generazioni di architetti e teorici attraverso opere e testi fondamentali come Complexity and Contradiction in Architecture e Learning from Las Vegas. Il film mostra come il loro lavoro non fosse soltanto un discorso formale o teorico, ma un modo radicalmente nuovo di leggere il mondo.

Il documentario si distingue per l’approccio personale alla narrazione: Jim Venturi ha filmato i genitori per oltre un decennio, raccogliendo frammenti domestici, archivi privati, interviste e materiali storici. La trama visiva è accompagnata da una colonna sonora che attraversa epoche e generi, da Thelonious Monk ad Art Blakey fino alle atmosfere jazz più raffinate, in un racconto che scorre come una composizione musicale. L’effetto finale è quello di un ritratto intimo e complesso, capace di restituire l’umanità dietro una rivoluzione estetica.

Stardust è anche un atto di riconoscimento verso Denise Scott Brown, a lungo marginalizzata dal sistema accademico e professionale. Il film affronta il tema della mancata attribuzione del Pritzker Prize del 1991, assegnato solo a Venturi nonostante il loro lavoro fosse da sempre condiviso, diventando testimonianza di un debito culturale rimasto aperto.

Il racconto cinematografico ripercorre inoltre le origini culturali di Venturi e il suo legame con l’Italia, terreno formativo nelle sue ricerche giovanili, e le esperienze decisive come il viaggio a Las Vegas del 1966, che ispirò la svolta teorica contro l’ortodossia modernista. Senza trasformare la storia in un’apologia, il film mostra tanto gli slanci creativi quanto le fragilità, i conflitti e la quotidianità di una coppia che ha costruito una nuova idea di architettura attraverso gesti personali e visioni condivise.

Con una durata di 85 minuti, Stardust restituisce all’architettura la sua dimensione umana e narrativa: non solo edifici e teorie, ma vite vissute, scelte difficili e un dialogo continuo tra amore e pensiero. È il ritratto di due persone che hanno saputo vedere bellezza e significato negli spazi considerati marginali, trasformando l’ordinario in linguaggio culturale.