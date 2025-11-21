MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Attualità

Gli eventi chiave della settimana: incontri e iniziative tra Europa e Africa

DiRedazione

Nov 21, 2025

Dal 24 al 30 novembre 2025 sono in programma una serie di eventi internazionali dedicati a democrazia, diritti umani, accademia, cybersicurezza e partecipazione civica. Le iniziative coinvolgeranno Stati membri del Consiglio d’Europa, partner africani e rappresentanti istituzionali di alto livello.

A Strasburgo si terrà la conferenza Academic Freedom in Action 2025, dedicata alla crescente pressione sulla libertà accademica e al suo ruolo nella resilienza democratica. Il programma prevede interventi di esperti, parlamentari, accademici e società civile, e includerà la presentazione del Rapporto sull’erosione della libertà accademica in Europa, redatto dal gruppo di lavoro di esperti del Consiglio d’Europa. L’evento è aperto ai media previa registrazione e sarà inaugurato dal Vice Segretario Generale Bjørn Berge.

Nello stesso periodo, Nairobi ospiterà il terzo Forum africano sulla cybercriminalità e le prove elettroniche, con oltre 350 rappresentanti provenienti da più di 35 Paesi. Il dibattito verterà su minacce emergenti, crimini alimentati dall’IA, violenza online, tracciamento dei flussi finanziari illeciti e cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Il forum si svolge nel quadro della Convenzione sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest) e mira a rafforzare la cooperazione regionale.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, sarà in visita ufficiale in Finlandia il 27 e 28 novembre. Incontrerà il Presidente Alexander Stubb, ministri del governo finlandese, delegazioni parlamentari e organizzazioni della società civile. Parteciperà inoltre al Vertice giovanile nordico-baltico e a una tavola rotonda sulla resilienza democratica europea, parte del Nuovo Patto Democratico per l’Europa.

Tra gli altri appuntamenti della settimana figurano interventi ad alto livello sulla protezione dei minori ucraini in Svezia, celebrazioni per il decimo anniversario dell’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul in Finlandia, una conferenza sulla resilienza europea a Karlsruhe e il lancio della campagna 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence in Moldova.

Sono previste inoltre attività giudiziarie e istituzionali, tra cui notifiche di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, la pubblicazione di valutazioni sul rispetto della Convenzione di Istanbul da parte di Andorra e Belgio, e la conferenza ministeriale del Gruppo Pompidou dedicata alle politiche sulle dipendenze e alla criminalità organizzata.

La settimana si chiuderà con missioni di osservazione elettorale in Kirghizistan e la consegna del premio Human Rights in Motion durante il Porto/Post/Doc Film and Media Festival in Portogallo.

Di Redazione

Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

Articoli correlati

Attualità

Mense Universitarie, un sistema ancora poco sostenibile: Due terzi dei capitolati obsoleti

Nov 21, 2025 Vincenzo De Berardinis
Attualità

Casa Green: In Italia 4 Milioni di Immobili da Riqualificare, ma i Costi Frenano i Condomini

Nov 21, 2025 Vincenzo De Berardinis
Attualità

Malta fa progressi su diversità e integrazione ma servono misure più solide per l’uguaglianza

Nov 21, 2025 Redazione

You missed

CineBlogNews

“Even”: Giulio Ancora racconta la violenza sulle donne in un thriller psicologico a visione femminile

21 Novembre 2025 Vincenzo De Berardinis
CineBlogNews

Di là dal fiume e tra gli alberi”: Paula Ortiz porta Hemingway sul grande schermo

21 Novembre 2025 Vincenzo De Berardinis
Made In Italy

“Primavera”: Damiano Michieletto Debutta al Cinema con Tecla Insolia e Michele Riondino

21 Novembre 2025 Vincenzo De Berardinis
Attualità

Gli eventi chiave della settimana: incontri e iniziative tra Europa e Africa

21 Novembre 2025 Redazione