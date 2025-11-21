“Even”: Giulio Ancora racconta la violenza sulle donne in un thriller psicologico a visione femminile

Even è il nuovo film di Giulio Ancora, un thriller psicologico che affronta il tema della violenza sulle donne attraverso una narrazione ribaltata rispetto ai modelli convenzionali. La storia segue Maya, una donna che vive un percorso di riscatto dopo essere sopravvissuta a un’aggressione, trasformando il trauma in un atto di resistenza. La pellicola mescola linguaggi del cinema indipendente e atmosfere da revenge movie, ma evita la retorica della vendetta come liberazione individuale, concentrandosi invece sul peso sociale e relazionale della violenza patriarcale.

Il film si distingue per una narrazione che parte dall’interno della condizione femminile anziché dalla figura dell’aggressore. La protagonista non è rappresentata come vittima passiva né come eroina iconica, ma come una donna costretta a confrontarsi con la ricostruzione di sé, del proprio corpo e dei propri spazi di vita. L’aggressione non è mostrata come spettacolo narrativo, ma come punto di frattura che innesca un processo emotivo complesso, fatto di rabbia, paure, senso di colpa e necessità di riappropriazione.

Lo sguardo registico mantiene una distanza critica dalla rappresentazione estetizzante della violenza, privilegiando un linguaggio essenziale, realistico e introspettivo. L’ambientazione urbana e le scelte visive lavorano su contrasti cromatici e fotografici che sottolineano l’alienazione e la vulnerabilità della protagonista, in una messa in scena che alterna spazi soffocanti a paesaggi aperti come metafora di un percorso di liberazione imperfetta.

Il cast riunisce interpreti italiani e internazionali, costruendo dinamiche relazionali che superano la centralità del conflitto binario tra vittima e carnefice. I personaggi di contorno non fungono da semplici funzioni narrative ma riflettono le reazioni collettive alla violenza contro le donne: chi rimuove, chi minimizza, chi partecipa, chi osserva, chi decide di agire. Il film si inserisce così in un discorso più ampio su come la società elabora, normalizza o ignora la violenza di genere.

Even propone una riflessione politica e culturale senza assumere toni didascalici. Il racconto si concentra sulla responsabilità condivisa e sulla complessità delle conseguenze, suggerendo che il vero punto di svolta non è la punizione dell’aggressore, ma la possibilità di riscrivere le relazioni di potere che rendono la violenza sistemica. Il film affronta il tema senza moralismi o semplificazioni, evidenziando la fatica del cambiamento e il rischio di restare intrappolati nel trauma.

Con una regia attenta alle psicologie più che all’azione, Even porta sullo schermo una narrazione che tenta di superare gli stereotipi dei film sul femminicidio e sulla sopravvivenza, restituendo uno sguardo intimo e non consolatorio sulla ricostruzione identitaria dopo la violenza. Il risultato è un’opera che utilizza il linguaggio del thriller per indagare l’umanità ferita e la possibilità di trasformare il trauma in consapevolezza.