Roma, decine di migliaia in piazza contro la violenza sulle donne

Una folla numerosa ha attraversato le strade di Roma in occasione del corteo nazionale organizzato da Non Una di Meno, movimento transfemminista impegnato nella sensibilizzazione contro la violenza di genere e le forme di discriminazione strutturale. Le partecipanti hanno sfilato nel centro cittadino tra fumogeni colorati, cartelli e slogan, rivendicando maggiore tutela e attenzione istituzionale sul tema. Secondo gli organizzatori, le presenze sono state circa settantamila.

La manifestazione si inserisce in un contesto segnato da un crescente dibattito pubblico sulla violenza contro le donne, alimentato anche da episodi recenti e da prese di posizione politiche che hanno polarizzato la discussione. Sullo sfondo, restano temi come la protezione delle vittime, le misure preventive e l’analisi dei fenomeni culturali che contribuiscono alla persistenza della violenza di genere.

Il corteo ha attraversato alcune delle principali vie della capitale con partecipazione eterogenea per età e provenienza, caratterizzato da una forte presenza di giovani. Oltre alle richieste legate al contrasto alla violenza, le manifestanti hanno posto l’attenzione anche su questioni sociali più ampie, tra cui uguaglianza, autodeterminazione, tutela dei diritti e contrasto alle discriminazioni.

La manifestazione si è conclusa senza incidenti rilevanti, con la chiusura progressiva dei presidi nelle zone centrali. L’iniziativa rappresenta uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al tema, in continuità con le mobilitazioni che negli ultimi anni hanno richiamato in piazza migliaia di persone in diverse città italiane.