Il fuoco, la terra, il mare: io e l’ultimo grido della Corsica

Quando penso alla Corsica, non vedo solo un’isola. La sento come una cicatrice familiare, una ferita che non si rimargina ma continua a pulsare, viva. È un luogo che non si attraversa: ti resta addosso. Ed è lì che mi ritrovo, da uomo e non solo da spettatore, camminando tra le rocce dove la macchia sa di sale e di animali, seguendo Joseph, un pastore che non è solo un personaggio ma un’eco di tutte quelle vite che resistono senza rumore.

Non è un eroe e non vuole esserlo. È uno che vive come si viveva prima che il turismo trasformasse il litorale in un rubinetto di soldi, prima che la speculazione immobiliare diventasse l’unico orizzonte possibile. È uno di quelli che crede che la terra vada difesa più che posseduta. Ed è proprio quando questa terra gli viene strappata con l’arroganza silenziosa del denaro e delle minacce che la sua storia esplode. Non come un atto di gloria, ma come un errore, un incidente, un corpo che cade dove non avrebbe dovuto cadere. Da lì inizia la fuga, non solo fisica ma anche morale, una corsa che attraversa l’isola da sud a nord come se fosse una mappa incisa sulla pelle.

Mentre il mondo moderno lo bracca, è la nipote Vannina a tendere un filo tra passato e presente. Lei viene da lontano pur essendo di casa, appartiene tanto alla modernità digitale quanto alle radici che cerca di difendere. Non combatte con le mani sporche di fango, ma con la parola, con i social, con quell’energia impulsiva che solo chi è cresciuto fuori può portare dentro un luogo senza sentirsi traditore. Io la guardo e ci vedo una generazione che non accetta più di essere spettatrice, che si rifiuta di scegliere tra tradizione e progresso, che decide di stare in mezzo, come una cerniera.

Quando Joseph viene ribattezzato il Mohicano, la definizione gli cade addosso come una leggenda nata per caso, un titolo che non ha cercato ma che lo trasforma in simbolo. Non è un soprannome romantico, è un grido d’allarme: se lui è l’ultimo, significa che tutto ciò che rappresenta sta per scomparire. E mentre la sua figura cresce, io riconosco un meccanismo antico, quello per cui la mitologia non nasce nei libri ma dal bisogno collettivo di aggrapparsi a qualcuno quando il mondo cambia troppo in fretta.

C’è violenza, certo, ma mai gratuita. È una violenza che nasce dall’attrito tra chi vuole conservare una terra e chi vuole usarla. È fatta di inseguimenti, di sangue che scorre senza enfasi, di spari che risuonano non come spettacolo ma come conseguenza inevitabile. Ogni scena d’azione, nella mia percezione, è una faglia che si apre tra due mondi incompatibili: da una parte il turista con la villa vista mare, dall’altra il pastore che non ha più spazio dove pascolare le sue capre. E in mezzo, un’isola che rischia di diventare cartolina.

Il film, però, non si ferma alla rabbia. Mostra un passato che non può tornare e un futuro che deve essere inventato, forse proprio da chi ha un piede dentro e uno fuori, come Vannina. Mostra giovani che non hanno paura di esporsi, di manifestare, di scegliere la disobbedienza invece dell’adattamento. Mostra un cinema che, come la terra che racconta, rifiuta la neutralità.

Io, da spettatore e narratore, resto con una domanda più grande del film stesso:

cosa resta di un luogo quando la sua unica ricchezza diventa il suo stesso paesaggio?

Ho paura della risposta, perché è una paura che non riguarda solo la Corsica, ma tutti i territori che si svendono per sopravvivere. Eppure, nella figura del Mohicano, sento anche una promessa: quella di non sparire in silenzio.