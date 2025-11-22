Quando la cura ti consuma: il viaggio che non volevo fare

Non avrei mai pensato che prendersi cura di qualcuno potesse diventare un modo di smarrirsi. È una cosa che si impara lentamente, un giorno dopo l’altro, quando la dedizione si trasforma da gesto d’amore a forma di sopravvivenza. Ho iniziato a capirlo osservando Luisa e Carla, due sorelle così vicine da ferirsi a vicenda proprio dove dovrebbero proteggersi. Il loro rapporto non nasce nel dramma, ma nella fatica costante di vivere accanto alla malattia, nel confine sottile tra assistere e annullarsi.

Luisa è il tipo di persona che non si concede mai il lusso di fermarsi. Da tempo ha messo in pausa la propria vita per seguire Carla, ammalata e stanca, lasciando che il ruolo di caregiver diventasse la sua identità. Quando propone alla sorella qualche giorno alle terme, non è una vacanza: è una tregua, un modo per ricordarsi che la normalità esiste ancora da qualche parte. Ma quella pausa si rivela tutto tranne che riparatrice. Le cure, le precauzioni, gli imprevisti medici, i rischi legati alle terapie: nulla aiuta a stare meglio, perché la sofferenza di Carla pesa tanto quanto la frustrazione di chi la accompagna.

E lì, sotto quella superficie di acqua tiepida e paesaggi perfetti, emerge il conflitto. Carla, fragile e arrabbiata, riversa proprio su chi le sta accanto ciò che non riesce a dire alla vita. Luisa, logorata, non può fare altro che assorbire, come se la fatica fosse un dovere e non un limite. La malattia, invece di unirle, si mette tra loro come una voce ostinata che divide.

Poi qualcosa cambia, ma non in modo plateale. È un incontro, un gesto, un istante in cui Luisa si accorge che non può essere sempre lei a sorreggere il mondo. A volte la cura deve ribaltarsi, deve tornare indietro, deve trovare spazio anche per chi si sacrifica. È lì che la crepa si apre, ma anziché far crollare tutto, lascia filtrare una nuova luce. Una luce fatta di risveglio, non di guarigione; di possibilità, non di miracoli.

Guardando questa storia, ho pensato che la cura non è solo un atto di amore, ma anche un territorio minato in cui si rischia di perdere se stessi. E mi sono chiesto quante persone vivano ogni giorno questo paradosso, invisibili, senza riconoscimento, convinte che resistere sia l’unica opzione. La luce nella crepa parla di loro, di chi sta nell’ombra perché qualcuno possa camminare al sole.

A volte prendersi cura significa attraversare il dolore degli altri. Ma ritrovare sé stessi significa accettare che non si può restare in quell’ombra per sempre.