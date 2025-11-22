Cloni, memoria e potere: perché The Boys from Brazil oggi fa ancora paura

Rivedere The Boys from Brazil dopo tanti anni è come aprire un armadio che pensavi svuotato e ritrovare invece un mostro ancora in agguato. È un film che appartiene agli anni Settanta, alle paranoie della Guerra Fredda e a un immaginario in cui il male era spesso rappresentato da esperimenti scientifici fuori controllo. Eppure, mentre scorrevano i titoli di testa, ho avuto la sensazione che parlasse direttamente al presente, come se avesse atteso il momento giusto per farsi capire davvero.

La trama ruota attorno a un gruppo di ragazzi che non sono semplici persone, ma copie, tasselli di un disegno delirante che mira a riportare in vita l’ombra più oscura del Novecento. All’epoca, l’idea della clonazione sembrava materia da fantascienza, o da laboratorio nascosto nei sotterranei di qualche potenza segreta. Oggi, invece, viviamo in un mondo in cui la genetica non è più mistero: è tecnologia applicata, potere reale, uno strumento che può curare ma anche controllare, selezionare, manipolare.

Guardare questo film nel 2025 significa comprendere che non racconta semplicemente un complotto, ma un’ossessione: quella per la riproducibilità del potere. Copy–paste applicato all’essere umano. Non più creare un leader, ma replicarlo.

Mi ha colpito soprattutto la figura dell’antagonista, che qui non è un villain fumettistico ma un uomo convinto di agire per un bene superiore, per un progetto storico da completare. È questo che lo rende inquietante: la sua logica, non la sua follia. È la stessa logica che, oggi, ritrovo nei discorsi di chi parla di supremazie genetiche, di razze migliorate, di controllo biologico mascherato da progresso. Il film non ha bisogno di spiegare il male: gli basta mostrarne la pianificazione.

Accanto a lui c’è il protagonista, un uomo stanco, non più giovane, che combatte non per un ideale astratto ma per impedire che il passato si ripresenti con nuovi strumenti. È una lotta impari, quasi malinconica, perché sa che fermare un piano non significa fermare un’idea.

Esteticamente, il film porta con sé la solennità del cinema classico: attori imponenti, regia solida, musica che non accompagna ma comanda. È cinema fatto di volti, sguardi, silenzi, non di colpi di scena urlati. E ha un coraggio narrativo che oggi si è quasi perso: non ha paura di disturbare.

Quello che resta, dopo i titoli di coda, è una domanda che mi è rimasta addosso come una scheggia: il male del passato può essere sconfitto o può solo cambiare forma?

Forse The Boys from Brazil non è solo un thriller; è un monito. Ci ricorda che la storia non si ripete mai uguale, ma tenta sempre di tornare attraverso i punti deboli del presente.

E noi, oggi, abbiamo la tecnologia per realizzare quello che allora poteva solo essere immaginato…