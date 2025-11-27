Famiglia nel bosco, tra libertà e tutela: una storia che ci obbliga a guardarci dentro

La storia della famiglia che viveva nel bosco abruzzese e dell’allontanamento dei tre bambini da parte del Tribunale per i minorenni dell’Aquila è diventata, molto in fretta, qualcosa di diverso dal caso concreto che realmente è. Ha smesso di essere una vicenda di tre piccoli e dei loro genitori, e si è trasformata in un campo di battaglia emotivo, ideologico, identitario.

Molti hanno parlato senza conoscere, altri hanno urlato senza leggere, altri ancora hanno usato quei tre bambini per sostenere opinioni già pronte, e troppi hanno “vomitato” insulti sui social. In tutto questo caos però è accaduto qualcosa di semplice e pericoloso: ci si è dimenticati delle persone.

Eppure questa storia, se la si osserva senza bandiere, racconta qualcosa di più profondo: il punto fragile in cui si incontrano la libertà delle scelte adulte e la responsabilità di uno Stato quando ci sono dei minori coinvolti.

Nathan e Catherine avevano scelto una vita diversa: un rifugio tra gli alberi, un ritmo lento, nessuna connessione, nessuna utenza, un’educazione costruita secondo il principio dell’apprendimento spontaneo. Una scelta radicale, ma pur sempre una scelta legittima, se riguarda due adulti consenzienti.

Il problema è che la vicenda non nasce dalle loro convinzioni, ma da un episodio che ha posto dei bambini al centro dell’attenzione sanitaria e istituzionale: un’intossicazione da funghi che ha richiesto un ricovero. In casi simili, il personale medico non può fare a meno di attivare le segnalazioni previste dalla legge. Da quel momento si è aperta una fase di monitoraggio che non prevedeva allontanamenti, ma controlli e osservazione.

Le settimane successive, però, hanno mostrato un’altra storia. Gli operatori sociali hanno segnalato difficoltà crescenti nell’incontrare la famiglia, nel verificare le condizioni della casa, nell’assicurare gli accertamenti medici considerati necessari. Da ciò è nata la preoccupazione, non sull’ideologia, non sullo stile di vita, ma sulla possibilità concreta che quei bambini avessero bisogno di essere visti, ascoltati, valutati senza filtri.

E qui arriva la parte più delicata, quella che tocca la carne viva delle emozioni.

L’allontanamento dei tre minori è, inevitabilmente, un atto traumatico. Non potrebbe essere altrimenti. Nessuno può pensare che sia stato disposto a cuore leggero, o senza consapevolezza del dolore che comporta. Ma proprio perché è un atto così estremo, così invasivo, è anche lo strumento che consente di valutare lo stato dei bambini in un luogo neutro, non condizionato. Ed è forse questa stessa durezza, necessaria agli occhi della legge, che molte persone hanno percepito come un’imposizione dello Stato.

È vero: ci sono stati casi in cui i servizi sociali e i tribunali minorili hanno sbagliato. È vero: lo Stato è a volte assente dove dovrebbe esserci, e presente dove sembra non servire.

Ma non è possibile usare gli errori per giustificare il tifo, o per cancellare i tanti casi, silenziosi e quotidiani, nei quali l’intervento funziona e salva delle vite.

In questa storia si intrecciano fragilità e ideali, paure e scelte intime, desiderio di libertà e bisogno di protezione. E c’è anche una verità scomoda: molte delle reazioni pubbliche non parlano davvero della famiglia del bosco, ma di chi commenta. La vicenda è diventata un contenitore in cui sfogare rabbie antiche, diffidenze verso le istituzioni, nostalgie di un mondo più semplice o rancori verso una modernità percepita come oppressiva.

Pochi si sono fermati a pensare che quei tre bambini, tre persone, e non simboli, stanno nel mezzo. E che ogni parola urlata su di loro ha un peso.

Restano due verità, a mio parere. La prima: gli adulti hanno il diritto di scegliere il bosco, la solitudine, la decrescita, l’uscita dalla “normalità” sociale, finché non mettono a rischio chi non può decidere. La seconda: quando ci sono di mezzo dei minori, il dibattito non può ridursi a bandiere alzate e slogan urlati. Richiede silenzio, attenzione, studio dei fatti, rispetto. Soprattutto rispetto per loro, che ribadisco con tutte le mie forze: non sono simboli né trofei, ma tre bambini che hanno diritto a qualcosa che troppo spesso dimentichiamo e cioè essere al centro delle decisioni, e non schiacciati sotto il peso delle nostre frustrazioni.

Alla fine, l’unica domanda, alla quale non riesco a dare una risposta: come possiamo difendere sia la libertà degli adulti di vivere come scelgono, sia il diritto dei bambini a crescere in un ambiente che permetta loro di essere davvero liberi, davvero sani, davvero se stessi?