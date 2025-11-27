Alfedena conferma l’adesione ai progetti di Servizio Civile: contributo di 800 euro per volontario all’associazione Expoitaly APS

Il Comune di Alfedena ha approvato la prosecuzione della partecipazione ai progetti del Servizio Civile Universale per l’annualità 2025/2026, rinnovando la collaborazione con l’Associazione Expoitaly APS – Rete Nazionale Laboratori per la Pace. La decisione è stata formalizzata con una delibera della Giunta comunale, che ha confermato l’intenzione dell’ente di proseguire nell’impiego di operatori volontari nei settori artistico-culturale, educativo, assistenziale e di protezione civile.

Expoitaly APS, già soggetto capofila nelle precedenti progettazioni, fornirà il supporto tecnico-amministrativo necessario per la gestione delle attività, dalla redazione dei progetti alla selezione dei candidati, fino al monitoraggio e alla formazione. Per tali servizi, il Comune riconoscerà all’associazione un contributo forfettario pari a 800 euro per ogni volontario impegnato, oltre IVA, come previsto dalla convenzione.

La Giunta ha espresso la volontà di richiedere al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale l’assegnazione di sei operatori volontari, precisando che il numero potrà variare in base alle risorse disponibili a livello nazionale. È stata inoltre nominata l’Operatrice Locale di Progetto incaricata di seguire i volontari durante l’intero percorso.

L’amministrazione sottolinea come il Servizio Civile rappresenti un’opportunità formativa per i giovani e un supporto alle attività del Comune, in particolare in ambiti dove sono necessarie competenze specifiche e un impegno continuativo che non rientra nelle funzioni ordinarie del personale.

La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo all’ente di procedere con le fasi successive previste per la presentazione dei progetti e l’avvio dei volontari.