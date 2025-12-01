MondoRaro.org

La famiglia del bosco verso il ricongiungimento: il casolare donato dà il via al lieto fine

Dic 1, 2025

La storia della cosiddetta famiglia del bosco sta finalmente prendendo una direzione diversa. Nathan Trevallion, all’uscita dal tribunale, ha ringraziato tutti spiegando di avere fiducia nei giudici. A segnare il cambiamento è l’offerta arrivata da Armando Carusi, ristoratore di Ortona, che ha messo gratuitamente a disposizione un suo casolare immerso nella natura. Da oggi Nathan vivrà lì, in attesa del completamento dei lavori nella casa di Palmoli, condizione richiesta per favorire il ricongiungimento con i tre figli.

Carusi racconta di aver vissuto un’infanzia simile e di aver voluto dare una mano senza esitare: la casa ha due stanze, una cucina, un pozzo per l’acqua, un bagno a secco e spazi per gli animali. Un gesto semplice e concreto, raro per generosità, che ha offerto alla famiglia un luogo stabile in un momento decisivo.

La vicenda, nelle scorse settimane, era stata travolta da polemiche e interpretazioni ideologiche, dimenticando spesso che al centro ci sono tre bambini. Tutto è iniziato dopo l’intossicazione da funghi che aveva richiesto il ricovero e le conseguenti segnalazioni sanitarie obbligatorie. Le difficoltà degli operatori nell’effettuare controlli regolari avevano portato poi all’allontanamento temporaneo dei minori, una misura dura ma prevista per consentire una valutazione in un contesto neutro.

Ora però si apre una fase nuova. Il casolare offerto gratuitamente rappresenta un passo concreto verso la ricostruzione della fiducia e verso un possibile lieto fine: la famiglia potrà dimostrare di essere in grado di garantire condizioni adeguate e, se tutto procederà come previsto, riavvicinarsi alla normalità. In mezzo al rumore delle polemiche, il gesto di Carusi ricorda a tutti noito che la solidarietà esiste ancora e che, a volte, è proprio da un atto così che può ripartire una storia.

Di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

