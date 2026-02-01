Accadeva l’8 gennaio: Frana sulla strada comunale per Pianoro Campitelli, lavori urgenti ad Alfedena

Alfedena – Strada chiusa e interventi urgenti in corso lungo la comunale Alfedena–Pianoro Campitelli. Una frana, provocata dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, ha interessato l’intera carreggiata al km 4,6 dal bivio in località Acqua Sparta, rendendo impossibile il transito veicolare e pedonale.

Il dissesto, esteso per circa 20 metri, ha imposto la chiusura immediata del tratto stradale per motivi di sicurezza. La situazione è stata valutata dai tecnici comunali, che hanno riscontrato un grave rischio per la pubblica incolumità, sia per i residenti sia per i turisti diretti verso l’area montana.

Il Comune di Alfedena ha quindi disposto l’avvio di lavori di somma urgenza per una prima messa in sicurezza della strada. Gli interventi prevedono il ripristino provvisorio della carreggiata con materiale arido, la regimazione delle acque e l’installazione della segnaletica di pericolo e delle barriere di protezione.

Parallelamente, l’amministrazione comunale avvierà le procedure per un intervento definitivo di risanamento dell’area interessata dalla frana. La riapertura della strada avverrà solo dopo il ripristino delle condizioni minime di sicurezza.