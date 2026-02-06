Alfedena, via libera alle indennità 2025 per i dipendenti comunali: stanziati oltre 7.700 euro

Il Comune di Alfedena ha disposto la liquidazione delle indennità per particolari condizioni di lavoro e per specifiche responsabilità riferite all’anno 2025, per un importo complessivo pari a 7.727 euro.

Il provvedimento, adottato dall’Area Amministrativa, dà attuazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto lo scorso dicembre e riguarda il personale dipendente dell’ente. In particolare, sono stati destinati 3.300 euro (ricalcolati sulle giornate effettivamente lavorate) per le condizioni di lavoro più gravose e 4.700 euro per le responsabilità aggiuntive svolte dai dipendenti.

Le somme verranno erogate direttamente nel primo cedolino stipendiale utile, con copertura sul bilancio comunale 2025–2027. L’atto fa seguito agli accordi sindacali e alle deliberazioni della Giunta che avevano già definito criteri e risorse per la contrattazione decentrata.

L’amministrazione sottolinea come il riconoscimento economico rappresenti un passaggio importante per valorizzare l’impegno del personale comunale, spesso chiamato a operare in condizioni particolari e con carichi di responsabilità aggiuntivi rispetto alle mansioni ordinarie