MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Alfedena News

Alfedena, via libera alle indennità 2025 per i dipendenti comunali: stanziati oltre 7.700 euro

DiL'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Feb 6, 2026

Il Comune di Alfedena ha disposto la liquidazione delle indennità per particolari condizioni di lavoro e per specifiche responsabilità riferite all’anno 2025, per un importo complessivo pari a 7.727 euro.

Il provvedimento, adottato dall’Area Amministrativa, dà attuazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto lo scorso dicembre e riguarda il personale dipendente dell’ente. In particolare, sono stati destinati 3.300 euro (ricalcolati sulle giornate effettivamente lavorate) per le condizioni di lavoro più gravose e 4.700 euro per le responsabilità aggiuntive svolte dai dipendenti.

Le somme verranno erogate direttamente nel primo cedolino stipendiale utile, con copertura sul bilancio comunale 2025–2027. L’atto fa seguito agli accordi sindacali e alle deliberazioni della Giunta che avevano già definito criteri e risorse per la contrattazione decentrata.

L’amministrazione sottolinea come il riconoscimento economico rappresenti un passaggio importante per valorizzare l’impegno del personale comunale, spesso chiamato a operare in condizioni particolari e con carichi di responsabilità aggiuntivi rispetto alle mansioni ordinarie

Di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Articoli correlati

Alfedena News

Alfedena digitalizza la gestione del personale: attivata la nuova piattaforma cloud per le presenze

Feb 6, 2026 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Alfedena, rinnovata la convenzione per le pulizie del Municipio: affidato il servizio per il 2026

Feb 6, 2026 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Sicurezza sul lavoro: il Comune di Alfedena affida il servizio di consulenza e formazione per il 2026

Feb 6, 2026 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

You missed

Alfedena News

Alfedena digitalizza la gestione del personale: attivata la nuova piattaforma cloud per le presenze

6 Febbraio 2026 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Alfedena, rinnovata la convenzione per le pulizie del Municipio: affidato il servizio per il 2026

6 Febbraio 2026 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Sicurezza sul lavoro: il Comune di Alfedena affida il servizio di consulenza e formazione per il 2026

6 Febbraio 2026 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Alfedena sostiene il doposcuola: liquidato il contributo all’associazione “Mani Colorate”

6 Febbraio 2026 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale