Ostello della Gioventù, affidato l’incarico per gli atti finali: parte l’iter verso il collaudo ad Alfedena

Nuovo passo avanti per il completamento dell’Ostello della Gioventù. Il Comune di Alfedena ha affidato un incarico professionale per la redazione degli atti finali e della relazione a struttura ultimata dell’edificio, documento indispensabile per procedere successivamente al collaudo statico.

La necessità nasce dal fatto che, negli anni passati, non era stata completata la documentazione tecnica conclusiva dell’opera, anche a seguito del decesso del progettista e direttore dei lavori. Per sbloccare la situazione, l’Area Tecnica comunale ha disposto un affidamento diretto a un professionista esterno, per un importo di 500 euro più oneri di legge, per un totale complessivo di 520 euro.

L’incarico riguarda la predisposizione della relazione strutturale finale e di tutta l’attività tecnico-amministrativa collegata, comprese eventuali autorizzazioni necessarie. Il tecnico avrà 180 giorni di tempo per completare la prestazione, mentre il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione alla consegna della documentazione.

La scelta dell’affidamento diretto è stata motivata dal valore contenuto dell’intervento e dalla necessità di accelerare le procedure, evitando i tempi più lunghi delle gare ordinarie. Le risorse sono già coperte dal bilancio comunale 2026.

Un passaggio considerato strategico dall’amministrazione, che punta così a chiudere una vicenda iniziata molti anni fa e a portare finalmente a compimento l’iter tecnico dell’Ostello, struttura pensata per rafforzare l’offerta turistica e ricettiva del territorio.