Referendum costituzionale di marzo, Alfedena istituisce l’Ufficio elettorale comunale

In vista del referendum popolare confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Alfedena ha ufficialmente costituito l’Ufficio Elettorale Comunale per garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni legate alla consultazione.

I cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla legge costituzionale relativa all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione della Corte disciplinare. Per questo motivo l’amministrazione ha attivato per tempo la macchina organizzativa, nominando il personale incaricato delle diverse mansioni: dall’attività amministrativa di supporto, alla vigilanza esterna, fino ai servizi operativi affidati agli operai comunali.

L’Ufficio elettorale sarà guidato dall’ufficiale elettorale, affiancato da funzionari, istruttori amministrativi, agenti di polizia municipale e personale tecnico, tutti chiamati a collaborare per assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal calendario elettorale.

È inoltre prevista, con apposito atto successivo, l’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per i dipendenti coinvolti, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, così da coprire l’intero periodo delle operazioni pre e post voto.

Il provvedimento, firmato dal responsabile dell’Area Amministrativa, non comporta impegni di spesa immediati ed è già esecutivo. Un passaggio tecnico ma fondamentale per permettere al Comune di affrontare con efficienza l’appuntamento elettorale di marzo