Il Comune di Alfedena investe sulla formazione: attivata la piattaforma online MINERVA per i dipendenti

Il Comune di Alfedena rafforza il proprio impegno nella crescita professionale del personale aderendo alla piattaforma digitale “MINERVA”, dedicata alla formazione online dei dipendenti comunali.
Con determinazione dell’Area Amministrativa n. 9 del 22 gennaio 2026, l’Ente ha disposto l’affidamento diretto alla società Myo S.p.A. dell’abbonamento annuale alla piattaforma, per un importo complessivo di 850 euro (IVA esente), assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa.
La decisione si inserisce nel quadro delle recenti direttive del Ministro della Pubblica Amministrazione, emanate nell’ambito degli obiettivi del PNRR, che ribadiscono il ruolo centrale della formazione come leva strategica per valorizzare il capitale umano e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini. In particolare, le nuove linee guida prevedono per il personale delle pubbliche amministrazioni un impegno formativo minimo di 40 ore annue.
Dopo un’analisi delle soluzioni disponibili sul mercato e verificata l’assenza di convenzioni attive Consip per servizi analoghi, il Comune ha ritenuto congrua l’offerta presentata da Myo S.p.A., acquisita agli atti il 16 gennaio 2026.
La piattaforma MINERVA garantisce numerose opportunità formative, tra cui:
150 ore annue di formazione qualificata online;
oltre 70 appuntamenti formativi rivolti a tutti gli uffici comunali;
10 eventi di alta formazione dedicati alle figure apicali;
10 ore di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti, compresa quella in materia di anticorruzione;
accesso illimitato al catalogo MINERVA TV con le registrazioni degli eventi;
materiale didattico digitale sempre disponibile in area riservata;
possibilità di partecipare agli eventi da qualsiasi dispositivo e di interagire direttamente con i docenti.
È inoltre previsto un numero illimitato di partecipanti per l’ente abbonato e la stampa autonoma degli attestati di partecipazione.
L’affidamento è avvenuto tramite procedura diretta, come consentito dal nuovo Codice dei contratti pubblici per importi inferiori a 140.000 euro, ed è stato regolarmente acquisito il CIG BA144B8BED ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Verificata anche la regolarità contributiva della società affidataria.
Con questo provvedimento, il Comune di Alfedena punta a rafforzare le competenze del proprio personale, promuovendo un percorso strutturato di aggiornamento professionale che mira a rendere l’azione amministrativa sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini