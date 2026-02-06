Il Comune di Alfedena rinnova il servizio privacy: affidato a Maggioli S.p.A. l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati

Il Comune di Alfedena ha disposto il rinnovo del servizio di gestione della privacy e della funzione di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), affidando nuovamente l’incarico alla società Maggioli S.p.A. Con determinazione dell’Area Amministrativa n. 10 del 22 gennaio 2026 è stato approvato l’affidamento diretto del servizio “All Privacy” per la durata di 12 mesi, per un importo complessivo di 1.900 euro oltre IVA al 22%, pari a 2.318 euro totali.

Il provvedimento si rende necessario per garantire il rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), che impone agli enti pubblici la designazione di un Responsabile della protezione dei dati personali, figura fondamentale per assicurare una corretta gestione delle informazioni trattate dall’amministrazione.

Già con precedente atto del 2024 il Comune si era avvalso del servizio “All Privacy”, nell’ambito del quale era stata individuata come DPO la “Rete Entionline Privacy”, costituita dal Gruppo Maggioli S.p.A. e dall’avvocato Guido Paratico. Con la scadenza del contratto, avvenuta nel settembre 2025, si è resa necessaria la riattivazione del servizio per garantire continuità al sistema di tutela dei dati.

Il pacchetto “All Privacy” comprende, tra l’altro, supporto giuridico-amministrativo, gestione del DPO con strumenti informatici, consulenza legale specialistica, formazione del personale in modalità e-learning, predisposizione del registro dei trattamenti, valutazioni d’impatto (DPIA) e tutta la modulistica richiesta dalla normativa vigente.

Accertata l’impossibilità di utilizzare personale interno per mancanza di competenze specifiche in materia e valutata la congruità economica dell’offerta, l’Ente ha proceduto con affidamento diretto, come previsto dal Codice dei contratti pubblici per importi inferiori alle soglie comunitarie. È stato inoltre acquisito il CIG BA146DF2A3 per la tracciabilità dei flussi finanziari e verificata la regolarità contributiva della società.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale conferma l’attenzione verso la protezione dei dati personali e il rispetto degli obblighi normativi, rafforzando il sistema di sicurezza e trasparenza a tutela dei cittadini e dell’Ente.