Alfedena sostiene il doposcuola: liquidato il contributo all’associazione “Mani Colorate”

Il Comune di Alfedena ha disposto la liquidazione del contributo economico destinato all’associazione di promozione sociale “Mani Colorate” per la realizzazione del progetto educativo “Doposcuola che divertimento!!!”, rivolto agli alunni dell’anno scolastico 2025/2026.

Con determinazione dell’Area Amministrativa n. 11 (numero generale 17) del 22 gennaio 2026, l’Ente ha autorizzato il pagamento della somma di 6.400 euro, a seguito della regolare relazione trimestrale presentata dall’associazione in data 7 gennaio 2026, relativa alle attività svolte nel primo trimestre scolastico.

Il progetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24 settembre 2025, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Alfedena, l’Istituto Comprensivo “Alda Merini” di Castel di Sangro e l’associazione “Mani Colorate”, con sede ad Alfedena. L’iniziativa mira a offrire un servizio di doposcuola strutturato, capace di coniugare supporto allo studio e momenti ludico-educativi, favorendo l’inclusione e la socializzazione dei più piccoli.

Verificata la corretta realizzazione delle attività previste e la disponibilità delle risorse nel bilancio comunale 2025/2027, l’Amministrazione ha proceduto alla liquidazione del contributo, imputando la spesa al capitolo dedicato.